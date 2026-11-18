El Celeste venció 79-72 a Atenas de Córdoba, sumó su cuarta victoria consecutiva y dejó atrás un comienzo irregular en la Liga Nacional. El base fue una de las figuras del encuentro, con 17 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 15:09hs.

Oberá Tenis Club (OTC) atraviesa un buen momento en la Liga Nacional de Básquet. Después de un inicio complicado y de quedar eliminado de la Liga Sudamericana, el conjunto misionero logró encadenar cuatro triunfos consecutivos, el último de ellos ante Atenas de Córdoba, al que superó por 79-72.

Uno de los protagonistas de la victoria fue Víctor Fernández, quien tuvo una destacada actuación y terminó como máximo anotador del equipo, con 17 puntos, además de sumar cuatro rebotes y cinco asistencias.

Tras el encuentro, el base analizó la evolución del Celeste y valoró el trabajo realizado para revertir el comienzo de temporada. “Arrancamos medio bajos, nos pudimos acomodar y venimos de cuatro partidos seguidos ganando. El equipo va fluyendo cada vez más”, expresó.

En esa misma línea, remarcó la importancia de mantener la confianza y la constancia en los momentos difíciles. “Creo que nunca nos dimos por vencidos. Seguimos insistiendo y trabajando. Si trabajás bien, el juego termina dándote los frutos”, sostuvo.

Fernández también se refirió a la exigencia que representó enfrentar a Atenas, un rival con fortaleza física y aspiraciones de protagonismo en el certamen. “Nosotros tenemos lo nuestro y nos pudimos quedar con el partido. La Liga está muy pareja, este año está físicamente muy bien. Pero la verdad es que hicimos un gran trabajo y dejamos los puntos acá”, señaló.

Con esta nueva victoria, OTC confirma su recuperación y empieza a consolidar una identidad de juego que le permite mirar con mayor optimismo lo que viene en la competencia. El próximo juego para el Celeste será el jueves, desde las 21.30, nuevamente de local ante Independiente.