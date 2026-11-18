Visit Misiones y representantes del sector privado desarrollaron una agenda de promoción turística en Porto Alegre y Gramado, con presentaciones de la oferta provincial y más de 40 reuniones comerciales confirmadas con operadores brasileños.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 15:05hs.

Misiones continúa fortaleciendo su vínculo con el mercado brasileño a través de acciones de promoción y encuentros con referentes de la industria turística. En ese marco, Visit Misiones y representantes del sector privado, participaron de actividades en Porto Alegre y de la 38° edición de Festuris, la Feria Internacional de Turismo de Gramado, con el objetivo de presentar la diversidad de la oferta provincial y generar nuevas oportunidades comerciales.

La agenda comenzó en Porto Alegre, donde se realizó una actividad promocional en el Hotel Master Grande, organizada por Visit Argentina (Inprotur), junto con el Consulado Argentino y la Cámara Argentina de Turismo. El encuentro reunió a representantes de cinco destinos del país y alrededor de 40 compradores brasileños, entre operadores mayoristas y agencias de viajes.

Durante la jornada se desarrollaron presentaciones de destinos, reuniones comerciales y espacios de vinculación. En ese contexto, Visit Misiones e Iguazú Argentina presentaron la propuesta turística provincial, con especial énfasis en los servicios y experiencias vinculados a Puerto Iguazú y el Parque Nacional Iguazú.

Posteriormente, se participó de Festuris, en Gramado, uno de los encuentros de referencia para la industria turística de Brasil. En el segmento Luxury, Misiones confirmó más de 40 reuniones comerciales con operadores turísticos, principalmente de São Paulo y Río de Janeiro, interesados en incorporar propuestas de la provincia a sus catálogos.

El subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos, Eduardo Scherer, destacó la importancia de participar junto al sector privado para fortalecer la cadena comercial y ampliar las posibilidades de inserción en nuevos mercados. “La naturaleza con servicios es el elemento que nos va a posicionar y generar un producto diferenciador”, señaló.

En esa línea, mencionó el potencial de atractivos como los Conjuntos Jesuíticos Guaraníes, la Reserva de Biosfera Yabotí y los Saltos del Moconá, junto con las experiencias de alojamiento en la selva de Iryapú, en Puerto Iguazú. También remarcó la importancia de mostrar la diversidad de propuestas que ofrece Misiones y de trabajar para que los operadores conozcan las distintas alternativas turísticas de la provincia.

La participación del sector privado permitió acercar productos concretos a los operadores. Fernando Gutiérrez, representante de emprendimientos turísticos de la zona centro, presentó las propuestas de Moconá Virgin Lodge y Tacuapí Lodge, ubicados en los entornos de los Saltos del Moconá y la reserva de Cuña Pirú.

“Estamos compartiendo nuestras tarifas, las opciones que ofrecemos, la calidad de nuestros servicios y las experiencias que pueden vivir los viajeros”, explicó. Además, señaló que, pese a la cercanía geográfica, muchos operadores brasileños todavía no conocen en profundidad algunos destinos de Misiones. En ese sentido, valoró la articulación entre el sector público y privado como una herramienta para que emprendimientos pequeños y destinos emergentes puedan acceder a mercados más distantes.

Por su parte, Lorena Yáñez destacó la presencia de Misiones en el segmento Luxury y el trabajo conjunto con referentes del destino Iguazú. La promoción se realizó junto al Iguazú Convention Bureau y la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú, en una agenda que permitió confirmar más de 40 encuentros con operadores de São Paulo y Río de Janeiro interesados en trabajar con propuestas de este segmento.

La participación en estas acciones forma parte de una estrategia de promoción orientada a consolidar la presencia de Misiones en Brasil, uno de los mercados prioritarios para el turismo provincial. La articulación con empresas y prestadores locales permite ampliar la llegada a nuevos canales de comercialización, fortalecer los vínculos con operadores y dar mayor visibilidad a experiencias que integran naturaleza, servicios y calidad durante todo el año.