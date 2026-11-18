En un parque de 22 máquinas, la ET Santo Tomé logró meterse entre los 12 mejores de la clasificación general, en la competencia que año a año convoca a las escuelas que confeccionan sus propios autos.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 15:09hs.

La Costanera Sur de la capital correntina fue el escenario de la Carrera Principal del Tecnicar 2026 - Desafío Corrientes, disputada el último lunes sobre un trazado de 0,600 km, a 20 vueltas. La victoria quedó en manos de la ET Gral. Joaquín Madariaga, de Paso de los Libres, que completó las 20 vueltas en 25:20.506 y marcó además la mejor vuelta de la carrera, con 1:10.056, a una velocidad media de 30,832 km/h.

Detrás del ganador se ubicaron la ET C. Portuarias y Vías Navegables, de Capital, y la ET Alfredo C. Passera, de Mocoretá, en una competencia que tuvo un margen de victoria de 9.674 segundos y una velocidad media general de 28,412 km/h.

La actuación santotomeña

En medio de un parque de 22 máquinas, la ET Santo Tomé logró meterse entre los 12 mejores de la clasificación general. Con el N° 16, el equipo santotomeño completó 17 vueltas en un tiempo total de 25:57.973, quedando a 3 vueltas del ganador. Su mejor giro fue de 1:22.543, un registro que lo ubicó en el lote de los equipos que pudieron sostener el ritmo en una carrera exigente, marcada por el calor, el trazado corto y el tránsito constante.

Fue una participación que le permitió a Santo Tomé no sólo completar la prueba, sino también dejar su nombre en la planilla oficial del Crono NEA, junto a escuelas técnicas de toda la provincia: Paso de los Libres, Capital, Mocoretá, Concepción, Monte Caseros, Goya, San Roque, Ituzaingó, Gobernador Virasoro, Ita Ibaté, Saladas, Empedrado, Bella Vista y Esquina.

Una carrera de resistencia

Solo cinco equipos lograron completar las 20 vueltas pactadas. El resto fue quedando a una, tres, cuatro y hasta ocho vueltas, lo que habla de la dureza de la final.

En ese contexto, el 12° puesto de Santo Tomé cobra aún más valor: fue uno de los equipos que más vueltas pudo girar y que se mantuvo en pista hasta el cierre de la competencia, representando a la ciudad en uno de los eventos técnicos-deportivos más importantes del calendario provincial.

El Tecnicar volvió a demostrar así que no es solo una carrera: es una muestra del trabajo, la ingeniería y el esfuerzo de las escuelas técnicas de Corrientes. Y Santo Tomé, una vez más, estuvo a la altura.