El Club Belgrano de El Alcázar repudia actos racistas hacia un jugador

Un encuentro de la sub21 con el Club Mandiyú de Garuhapé tuvo como saldo un hecho lamentable con comentarios despectivos hacia un rival. Se solicitó a la Liga de Puerto Rico que tome las medidas correspondientes.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 15:27hs.

El último domingo, el Club Belgrano de El Alcázar recibió en la cancha San Martín de la citada localidad al Club Mandiyú de Garuhapé. El encuentro de la sub21 entre ambos elencos tuvo un hecho lamentable, en el que un jugador del conjunto visitante hizo comentarios racistas y despectivos hacia un rival que pertenece a la Comunidad Mbya Guaraní 'Tekoá Peruti'. Tras este hecho, el 'Pirata' alcazareño emitió un comunicado donde expresó la situación como un hecho de repudio al acto de racismo y discriminación hacia uno de sus futbolistas. Asimismo, desde la Comunicad 'Tekoá Peruti' también elevaron un comunicado por lo acontecido en el juego entre ambos equipos. El encuentro tuvo lugar por la segunda fecha de la Copa de la Liga, organizada por la Liga de Puerto Rico. El Club Belgrano afirmó que acompaña y respalda a su jugador involucrado en esta triste situación y toda la comunidad mbya guaraní. Además, se elevó un comunicado a la Liga de Puerto Rico, donde se solicitó que se investigue y se tomen las medidas necesarias, afirmando que no se pueden naturalizar estas conductas ni permitir que estos hechos queden sin respuestas. Expresaron además que el respeto y la igualdad deben estar por encima de todo resultado deportivo.

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