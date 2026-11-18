La Fiscalía paraguaya detectó un faltante de casi 500 mil dólares en una bóveda de una empresa de seguridad vinculada al Grupo Vázquez. La investigación reconstruyó movimientos de un vehículo blindado durante los cortes de las cámaras y derivó en la detención de un representante de la firma, en medio del escándalo financiero que sacude a Paraguay.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 17:43hs.

La investigación por el escándalo de Ueno Bank en Paraguay sumó un nuevo episodio con el hallazgo de un faltante de casi medio millón de dólares en una bóveda de una empresa de seguridad vinculada al Grupo Vázquez. Por el caso fue detenido Fabricio Martínez Appleyard, representante de GSR Security, luego de que un conteo de dinero realizado durante un allanamiento detectara una diferencia de 3.090.600.000 guaraníes respecto de los registros contables.

El procedimiento fue encabezado por los fiscales Ruth Karina Benítez y Silvio Corbeta en las instalaciones de GSR Security, anteriormente identificada como Dobrestec SA, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. La firma tenía a su cargo servicios de seguridad y transporte de valores para la casa central y distintas sucursales de Ueno Bank.

El operativo comenzó el martes 17 de noviembre y se extendió durante más de 12 horas, con la participación de funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP), además de efectivos especializados en delitos económicos y ciberdelincuencia.

Un faltante millonario y dos cortes en las cámaras

De acuerdo con los registros de Tesorería y el sistema informático de la empresa, en la bóveda debían encontrarse G. 5.700.150.000 pertenecientes a Ueno Bank y otros G. 12.402.140.500 correspondientes a Red Digital, una firma vinculada al mismo esquema empresarial. A esos valores se sumaban 189.396 dólares.

Sin embargo, el conteo realizado por los investigadores confirmó que faltaban G. 3.090.600.000, equivalentes a unos 496.200 dólares. La diferencia correspondía exclusivamente al dinero depositado por Red Digital, mientras que los valores atribuidos a Ueno Bank estaban completos.

En total, los intervinientes contabilizaron G. 15.011.690.500 y 189.396 dólares. La diferencia entre lo que debía haber y lo efectivamente encontrado abrió nuevas sospechas sobre el manejo del dinero durante los días previos al procedimiento.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fueron las interrupciones en el sistema de videovigilancia. Los registros indican que el 3 de noviembre, minutos antes de las 17, las cámaras dejaron de funcionar durante aproximadamente una hora. Cerca de las 19 volvieron a apagarse y permanecieron fuera de servicio hasta el día siguiente.

La fecha coincide con el anuncio del Banco Central del procedimiento de resolución de Ueno Bank, que había quedado por debajo de los requisitos mínimos de solvencia exigidos por la regulación financiera.

El recorrido de un vehículo blindado y una detención

La investigación también reconstruyó los movimientos de un vehículo identificado como móvil 7, perteneciente a la transportadora de caudales. A través del sistema GPS, los fiscales establecieron que la unidad salió de la sede central y se dirigió hacia una propiedad del barrio Trinidad, donde el representante de la firma tendría un negocio junto a su esposa.

El recorrido coincidió con uno de los períodos en los que las cámaras de seguridad permanecieron apagadas. Durante un segundo allanamiento en ese inmueble, los investigadores encontraron documentación relacionada con el estado de cuenta de la bóveda.

Entre los documentos secuestrados había un informe firmado por Martínez Appleyard y el tesorero de la empresa, que detallaba la situación de los valores bajo custodia.

A partir de esos elementos, la Fiscalía ordenó la detención del representante de GSR Security, quien quedó a disposición de los investigadores y fue convocado a declarar. La sospecha inicial apunta a presuntos hechos de hurto agravado y frustración de la persecución penal, aunque su responsabilidad deberá establecerse durante el proceso judicial.

Una investigación que sigue creciendo

El hallazgo se produce en medio de una de las mayores crisis financieras y políticas recientes de Paraguay. El 3 de noviembre, el Banco Central dispuso el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras detectar incumplimientos de los niveles mínimos de solvencia.

La investigación judicial se extendió a directivos, empresarios y sociedades vinculadas a la entidad. La Fiscalía informó que identificó 37 empresas y alrededor de 35 personas relacionadas con la estructura bajo investigación, además de avanzar con medidas para localizar y asegurar bienes dentro y fuera del país.

El caso también tuvo consecuencias políticas de gran alcance, con la destitución del expresidente Santiago Peña y la salida del entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo, quienes quedaron involucrados en otra causa por presuntos delitos económicos.

Mientras continúan los procedimientos para reconstruir el circuito del dinero y determinar posibles responsabilidades, el faltante detectado en GSR Security abrió un nuevo frente en una investigación que busca establecer qué ocurrió con los fondos vinculados al banco y a las empresas de su entorno.