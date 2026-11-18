Tomás Natenzon fue sobreseído después de permanecer seis días detenido por un episodio ocurrido durante el operativo de seguridad en Palermo. Aseguró que trabajaba en el sistema de comunicaciones del acontecimiento y cuestionó que lo presentaran públicamente como un posible infiltrado.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 16:34hs.

Tomás Natenzon, el bombero que fue detenido durante los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, rompió el silencio y rechazó las sospechas que lo vincularon con una posible amenaza contra el Pontífice. "Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza", afirmó en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales.

El joven, de 25 años, había sido detenido el domingo 8 de noviembre en el barrio porteño de Palermo, cuando circulaba en una motocicleta por las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde se desarrollaba el operativo de seguridad para la misa que encabezaría el Papa al día siguiente.

En su descargo, Natenzon contó que su nombre y su imagen comenzaron a circular en los medios pocas horas después del procedimiento, con versiones que lo señalaban como un supuesto infiltrado y lo relacionaban con posibles amenazas a la seguridad del jefe de la Iglesia católica.

"Soy bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y me dedico profesionalmente al mundo de las telecomunicaciones", explicó. También aseguró que tuvo a su cargo el diseño del sistema de comunicaciones utilizado a nivel nacional durante las actividades de León XIV.

Su explicación sobre el operativo

Según relató, el trabajo demandó un desarrollo tecnológico complejo que incorporó conectividad satelital Starlink y distintas herramientas para garantizar la coordinación entre los equipos que participaban de las actividades oficiales.

En ese sentido, sostuvo que su presencia en las inmediaciones del escenario estaba relacionada con su actividad profesional y con la infraestructura tecnológica que, según afirmó, había contribuido a desarrollar para la visita papal.

El joven también cuestionó las expresiones utilizadas públicamente para describir el procedimiento y los elementos encontrados durante la investigación. Consideró que términos como "arsenal", "infiltrado" y "amenaza" instalaron una imagen que derivó en una condena social anticipada.

Sobre los días que permaneció detenido, señaló que atravesó momentos de angustia e incertidumbre, lejos de su familia y de su vida cotidiana. "Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre", expresó.

Qué había ocurrido y qué encontró la Policía

La detención se produjo cuando Natenzon circulaba en una motocicleta Kawasaki dentro del perímetro de seguridad dispuesto en Palermo. Llevaba equipos de comunicación, una cámara portátil y una credencial con la inscripción "Enlace Vaticano Acceso Nivel 1", que posteriormente fue considerada apócrifa.

También se detectaron irregularidades en la identificación de la motocicleta, que tenía una patente que simulaba corresponder a un vehículo oficial, además de dispositivos similares a balizas y sirenas policiales.

Tras el procedimiento, la jueza federal María Servini ordenó un allanamiento en su domicilio. Allí se secuestraron radios, computadoras, teléfonos, dispositivos de almacenamiento, anotaciones sobre frecuencias radioeléctricas y una pistola calibre 9 milímetros con cargadores y municiones. El arma contaba con registro.

La investigación buscaba establecer las circunstancias en las que el joven había accedido a sectores restringidos y determinar el alcance de los equipos de comunicación que tenía en su poder.

El sobreseimiento y la situación judicial

Después de permanecer seis días detenido, Natenzon recuperó la libertad el 14 de noviembre, cuando Servini dispuso su sobreseimiento. La decisión se tomó luego de recibir informes médicos que concluyeron que, si bien podía comprender lo que sucedía, no tenía capacidad para comprender la criminalidad de los hechos que se le atribuían.

La resolución se encuadró en el artículo 34, inciso 1, del Código Penal, referido a la inimputabilidad, y estableció que debía realizar un tratamiento ambulatorio.

Sin embargo, el episodio también tuvo consecuencias en su ámbito laboral. La empresa de telecomunicaciones para la que trabajaba decidió despedirlo después de su detención.

En su publicación, Natenzon sostuvo que no busca alimentar una polémica, sino contar su versión de lo sucedido y recuperar su reputación después de haber quedado expuesto públicamente en un caso que generó preocupación por la seguridad durante la visita del Papa.