El encuentro será este jueves 19 desde las 10 en sede del Ministerio de Ecología. Fueron convocados referentes de las principales cámaras y asociaciones. La idea es consensuar un manual de buenas prácticas. Recuerdan que los vehículos aéreos no tripulados se vienen usando desde hace tiempo en Misiones.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 15:54hs.

Imagen ilustrativa de drones para fumigar

El Ministerio de Ecología de Misiones, llamó a una reunión a diversas entidades para establecer acuerdos, tras la polémica generada por la suspensión del uso de drones para fumigar. El encuentro está previsto para este jueves 19 a las 10 de la mañana, según confirmó el presidente de la Asociación Maderera y Afines del Alto Paraná (Amayadap) Enrique Bonger. Ante el impacto económico y el rechazo generalizado de las cámaras empresariales, se convocó a una reunión clave de concertación, con el fin de encaminar acuerdos y evaluar una reglamentación específica.

Por estas horas, Misiones se encuentra en el centro de un intenso debate productivo, institucional y ambiental tras la decisión del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de dictar una suspensión preventiva del uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el territorio provincial.

El origen

La medida dictada por Ecología, inicialmente está vinculada a una suspensión preventiva y dio origen a raíz de denuncias formales presentadas por pequeños productores tabacaleros y hortícolas de zonas como Pozo Azul y San Javier (en parajes como Los Galpones, Guarda la Tosca, Villa Dulce, Picada Unión y Picada 10).

Los agricultores reportaron daños severos y pérdida total de miles de plantas de tabaco, tomate, poroto y zapallo. Atribuyeron estas pérdidas al uso de agroquímicos aplicados mediante drones en lotes ganaderos y forestales linderos, señalando incluso operaciones en horarios nocturnos que provocaron el arrastre del producto por acción del viento hacia sus chacras.

Desde Amayadap

La disposición generó una rápida reacción en cadena de gran parte del arco agroindustrial y forestal de la provincia, que advirtió sobre las consecuencias de frenar la innovación tecnológica.

Enrique Bonger, titular de Amayadap cuestionó la dureza de la medida y la calificó de drástica y producto del desconocimiento. Afirmó que los drones se utilizan desde hace años en la producción de té, yerbales y el sector forestal (especialmente en zonas de pendientes complejas donde el operario de mochila corría riesgos físicos).

Por eso advirtió que decisiones intempestivas generan ruido e inseguridad jurídica ante los ojos de inversores externos. Por eso, propuso que, en lugar de paralizar la actividad, se debió trabajar anticipadamente en un manual de buenas prácticas que regule la altura de vuelo, las condiciones de viento y el tipo de boquillas o gotas utilizadas.

Desde otras cámaras

En tanto desde la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (Cacim) remarcaron que el Decreto provincial N° 2556/2022 ya habilitaba normativamente el uso de drones, pero recriminaron que el Estado provincial demoró casi cuatro años en fijar los parámetros técnicos específicos, trasladando ahora esa mora administrativa como un freno directo a prestadores y productores.

En tanto, la Asociación Civil Forestal y Ambiental de Misiones (Afami), reconoció la necesidad imperiosa de investigar y atender las denuncias de los pequeños productores para salvaguardar la salud humana y el ambiente, pero alertó sobre el fuerte impacto económico que acarrea una restricción prolongada para quienes invirtieron capital en tecnología, capacitación y equipamiento certificado.

Perspectivas de la reunión de este jueves

El encuentro convocado por la cartera ecológica reunirá a funcionarios de la dependencia estatal, cámaras empresariales, forestales, tealeras, yerbateras y operadores tecnológicos. El objetivo central sobre la mesa será consensuar protocolos operativos claros, como el control de ráfagas de viento, regulación de dosis ante volúmenes reducidos de agua y franjas de seguridad. En definitiva, por lo que plantean los diversos sectores la idea es compatibilizar el desarrollo tecnológico de la producción misionera con la protección integral de las chacras vecinas.