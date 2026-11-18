Gabriela Larramendi (26) es de Wanda y egresada de la Universidad Nacional de Misiones y ayer en Buenos Aires recibió el galardón por tener uno de los mejores promedios de todo el país. Se recibió el año pasado de licenciada en historia y ejecer como docente

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 16:04hs.

Gabriela, feliz con el reconocimiento obtenido y que sus padres la hayan acompañado.

El empeño, la dedicación y las ansias de progresar le regalaron a Gabriela Larramendi (26) un reconocimiento que no se esperaba, pero que sabe que no es sólo suyo, sino también del esfuerzo de sus padres para que pudiera venir a Posadas a estudiar y de sus compañeros de cursada con los que construyó una familia.

Así lo definió ella misma, que ayer recibió un galardón por parte de la Academia Nacional de Historia por recibirse con uno de los promedios más altos del país. La joven oriunda de Wanda estudió en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) el profesorado y la licenciatura en Historia; de esta última egresó en agosto del año pasado con un promedio de 9,66.

La ceremonia de premiación se realizó en el recinto del antiguo Congreso Nacional donde funciona actualmente la academia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Estuvo acompañada por su mamá Ana, su papá Esfigenio y su pareja.

En una pausa de las actividades académicas que siguieron hasta este miércoles en la Capital, Gabriela hizo se un momento para dialogar con El Territorio y en primer lugar agradeció las gestiones del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades que le permitieron viajar a recibir el reconocimiento.

“Fue una alegría increíble, fue un esfuerzo muy grande de mis padres para que pueda estudiar, fue sacrificio para mí también porque soy muy familiera, pero fue gratificante formar una familia de amigos, de compañeros que van a la par, que te incentivan. Cuando terminé el profesorado y seguí la licenciatura tenía mucha incertidumbre por el tema del trabajo, así que esto fue un mimo al alma”, reconoció la profesional.

Actualmente es docente en un colegio secundario privado y en un instituto superior de Posadas, aunque tampoco deja de lado su lado de investigadora desde el que aborda la historia cultural y los usos del folclore misionero.

Sobre su paso por la universidad comentó: “Fue hermosa, si bien siempre fui una persona muy aplicada, me esforzaba demasiado. Pude integrar proyectos de investigación, participé como exponente, como oyente, pude conocer cómo funciona el sistema de ciencias en nuestro país, pude ser becada para empezar a investigar. Así que a los chicos les digo que se animen si tienen la posibilidad de estudiar, que lo hagan porque las puertas empiezan a abrirse, te cambia la cabeza y los amigos te cambian para bien”.

Durante el mediodía de este miércoles, Gabriela tuvo la posibilidad de reunirse e intercambiar con investigadores y colegas de distintos puntos del país con los cuales hablaron sobre las diferentes líneas de investigación que siguen en sus provincias, así como de la preocupación del desfinanciamiento de la ciencia, de las problemáticas que atraviesan las facultades e institutos. Una experiencia que describió como muy provechosa dado que lo que se hace en Misiones también puede ser conocido.

Gabriela es la hermana del medio de tres hijas mujeres, la mayor es docente de primaria en Wanda y la más chica ya se recibió de profesora de educación física. Por ello está convencida de que la educación cambia las vidas y ese es el mensaje final que quiere dejar a los más jóvenes: “Son momentos complicados pero no hay que dejar de estudiar si se tiene la posibilidad”.