Instalada en una computadora y vinculada al celular mediante un código QR, analiza conversaciones privadas, grupos y canales. Identifica palabras clave relacionadas con acoso, drogas, alcohol y apuestas, advierte sobre contactos desconocidos y permite revisar mensajes eliminados

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 16:24hs.

La posible situación de un adulto que se hacía pasar por un menor para contactar a su hijo llevó a Aníbal Luján a desarrollar “De cerca”, una aplicación gratuita de control parental que identifica palabras clave y señales de alerta en conversaciones digitales. La herramienta busca ayudar a las familias a acompañar el uso del celular sin necesidad de revisar cada mensaje.

Instalada en una computadora y vinculada al celular mediante un código QR, analiza conversaciones privadas, grupos y canales. Identifica palabras clave relacionadas con acoso, drogas, alcohol y apuestas, advierte sobre contactos desconocidos y permite revisar mensajes eliminados

Luján es padre de un adolescente que recibió mensajes de una persona cuya identidad generó sospechas. Según relató, el caso derivó en una denuncia, luego de que les advirtieran sobre la posibilidad de que detrás de ese contacto hubiera un adulto que fingía ser un chico para acercarse al menor.

La experiencia de Aníbal y su esposa Cecilia, puso en evidencia las dificultades que enfrentan la mayoría de los padres para seguir de cerca la actividad digital de sus hijos. Ambos coincidieron en que, al principio, habían acordado tener acceso completo a todos los mensajes que su hijo enviaba y recibía. Sin embargo, con el tiempo, ese control se volvió difícil de sostener.

“Había cosas que por ahí estaban dentro de su privacidad con sus amigos y que no sentimos que había necesidad de controlar”, explicó Cecilia. También señaló que la cantidad de mensajes y las formas de comunicarse de los adolescentes hacen complejo revisar cada conversación.

Pero hubo situaciones que encendieron las alarmas. “Encontramos cosas que para ellos no suenan como peligrosas, pero para nosotros, desde nuestra mirada adulta, nos dimos cuenta de que podían tener un trasfondo y que tal vez esas personas que le estaban escribiendo no eran las que decían ser”.

Una herramienta para acompañar, no solo para controlar

A partir de esa experiencia, Aníbal desarrolló De cerca con una premisa: facilitar la supervisión, pero también enseñar a los adolescentes a reconocer situaciones de riesgo. “La idea no es tanto el control, sino poder acompañar a que nuestro hijo también aprenda a usar la tecnología”, explicó.

La aplicación es gratuita y se instala en una computadora con Windows, Linux o Mac. Funciona de manera local: la información queda almacenada en ese equipo y no se envía por Internet. Para vincularla con el teléfono del adolescente se utiliza un código QR, en un procedimiento similar al de WhatsApp Web. El proceso requiere el consentimiento del menor, que puede ver el dispositivo vinculado y cerrar la conexión cuando lo desee.

Una vez conectada, De cerca analiza conversaciones privadas, grupos y canales. Busca palabras clave relacionadas con posibles situaciones de acoso, consumo de drogas o alcohol y apuestas, entre otros riesgos. También destaca los mensajes de contactos desconocidos o que no están agendados y permite identificar mensajes eliminados, con acceso al historial de las conversaciones.

Luján explicó que la intención es que los chicos incorporen herramientas para cuidarse también cuando sus padres ya no puedan supervisar lo que hacen en Internet. “Si los adultos caemos en las estafas digitales, imagináte un niño de 13 años”, planteó al referirse a los engaños que pueden esconderse detrás de un mensaje o una invitación a ingresar a una página.

El desafío de cuidar sin invadir

Lo vivido por Cecilia y Aníbal, refleja una preocupación compartida por muchas familias: cómo proteger a los adolescentes en entornos digitales que los adultos no siempre conocen ni logran seguir.

De cerca propone una alternativa para detectar señales de alerta, pero sus impulsores ponen el foco en algo que va más allá de la tecnología: el diálogo y la educación digital. Porque acompañar también implica enseñarles a reconocer cuándo un contacto puede ser engañoso, qué información no deben compartir y cómo pedir ayuda ante una situación que les genere desconfianza.

Una vez conectada, la aplicación analiza conversaciones privadas, grupos y canales, y puede señalar palabras clave vinculadas con situaciones de acoso, drogas, alcohol o apuestas. También advierte sobre contactos desconocidos o no agendados y permite revisar mensajes eliminados e historiales.

La intención, según explicó Aníbal, no es reemplazar el diálogo familiar ni limitarse a controlar cada intercambio, sino ofrecer información para reconocer situaciones de riesgo y conversar sobre ellas.