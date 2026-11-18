Esta instalación permitirá duplicar la potencia disponible y mejorar la distribución del suministro eléctrico también en Profundidad y Cerro Corá.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 16:19hs.

El Gobierno de Misiones en conjunto con Energía de Misiones, incorporó un nuevo transformador de 8,5 MVA de potencia en la Subestación Transformadora Candelaria. Esta instalación permitirá duplicar la potencia disponible y mejorar la distribución del suministro eléctrico en Candelaria, Profundidad y Cerro Corá.

Con esta incorporación, la subestación cuenta con dos transformadores de igual potencia y cuatro salidas de 13,2 kV. Una vez puesta a punto, la nueva instalación permitirá responder al crecimiento demográfico y al incremento de la demanda energética, además de optimizar la distribución del suministro en las distintas zonas de cobertura.

En paralelo, se avanza con la vinculación de una línea directa de 33 kV desde la nueva Estación Transformadora de Garupá hasta la Subestación Candelaria. Esta acción permitirá incorporar una nueva alimentación en media tensión de manera directa para fortalecer la capacidad operativa de la red y disponer de una salida en 33 kV para abastecer a otras localidades.

Actualmente, la Subestación Candelaria se alimenta desde la Estación Transformadora La Tablada de Posadas y la Subestación San Ignacio, mediante una salida en 33 kV.

La nueva vinculación desde Garupá permitirá sumar una alternativa de alimentación más robusta puesta a nuevo, y ampliar las posibilidades de distribución eléctrica en la región.