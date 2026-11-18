Durante el encuentro, los representantes de la Reserva expusieron el trabajo que desarrollan y su impacto a nivel municipal, provincial, nacional e internacional. También detallaron los proyectos ya concretados y los que están en desarrollo y proyección.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 17:41hs.

Matías Fernández, titular de la Reserva Natural VGM Héctor Fernández, fue recibido este miércoles en la Casa de Gobierno de Misiones por el subsecretario del Ministerio de Coordinación General de Gabinete, José Amable. Lo acompañó la apoderada de la organización ambiental, Celeste Olson Pilaszek.

Durante el encuentro, los representantes de la Reserva expusieron el trabajo que desarrollan y su impacto a nivel municipal, provincial, nacional e internacional. También detallaron los proyectos ya concretados y los que están en desarrollo y proyección.

La Reserva manifestó su intención de seguir abriendo sus puertas y de generar espacios de trabajo con el Gobierno de Misiones, con el objetivo de promover iniciativas que contribuyan al desarrollo institucional, cultural y social. Desde la Reserva agradecieron el reconocimiento recibido y el acompañamiento de los funcionarios provinciales, y reafirmaron su compromiso de fortalecer los vínculos institucionales.

Qué es la Reserva VGM

Ubicada en el municipio de San Antonio, cerca del Parque Provincial Urugua-í, es una reserva privada creada en 2019 en honor a los veteranos y caídos de la Guerra de Malvinas y a su fundador, Héctor Fernández. Fue incorporada al sistema provincial de áreas naturales protegidas por una ley de septiembre de 2020 y es la única reserva de la provincia dedicada a los excombatientes.

Su fundador, integró el Batallón de Infantería de Marina 5 durante la guerra y falleció en diciembre de 2022. Hoy la dirige su hijo, Matías, que además es secretario de Turismo de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra “2 de Abril”.

La Reserva funciona como lugar de entrenamiento del Ejército Argentino, a partir de convenios con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y sede del Trekking Héroes. En diciembre de 2025 se concretó el entoscado de su camino de acceso para facilitar la llegada de los visitantes.