Es lo que se advierte desde la Cámara Empresarial Clúster de la Mandioca Misionera. Además, afectó el desarrollo de nuevas plantaciones y anticipó posibles dificultades para el próximo año.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 17:23hs.

Un año complicado para la producción de mandioca.

La industria de la mandioca de Misiones atravesó un año complejo, marcado por una importante reducción en la disponibilidad de materia prima y las dificultades para sostener los niveles de elaboración.

El presidente de la entidad, Fernando Witzke, señaló que los establecimientos asociados ya finalizaron la elaboración de fécula correspondiente a la temporada y advirtió sobre las dificultades que podrían presentarse durante el próximo ciclo productivo. “Lo que te puedo decir que fue un año difícil con una reducción importante de raíces para elaborar y, si bien no tenemos aún la información de cada uno de ellos, la estimación es que la reducción oscila entre el 40 y 50% con relación a la cosecha del año 2025”, explicó.

Una de las principales preocupaciones del sector está vinculada con el desarrollo de las nuevas plantaciones. El exceso de lluvias perjudicó su evolución y genera incertidumbre sobre la disponibilidad de raíces para el año que viene. “La preocupación que tienen todos los industriales es que la situación de las nuevas plantaciones, por el exceso de lluvia, no se están desarrollando como debía ser. Eso nos traerá muy probablemente muchas dificultades para el año que viene, visto que se estima otra reducción de ingresos de raíces para elaborar”, advirtió Witzke.

En cuanto a la actividad industrial, confirmó que los establecimientos asociados ya finalizaron el procesamiento de la temporada. “Con relación a la elaboración de fécula, todos los socios a la fecha ya han dejado de elaborar”, indicó.



Gestiones para reducir los costos de producción

En paralelo con las dificultades productivas, durante este año la Cámara avanzó en distintas gestiones ante organismos provinciales para mejorar las condiciones financieras y operativas de las industrias.

Entre los principales resultados, Witzke destacó la obtención de una línea de crédito con tasas reducidas destinada al pago de la materia prima. “A través del Ministerio del Agro se ha logrado un crédito a tasas reducidas para el pago de la materia prima y que fue muy importante para el sector”, señaló.

También mencionó un mecanismo acordado con el Ministerio de Hacienda para abonar el consumo de energía eléctrica mediante cheques diferidos. “Hacienda nos otorgó la posibilidad de pagar la energía eléctrica con cheques diferidos, que realmente fue un logro importante”, sostuvo.

Otro de los avances estuvo relacionado con el canon por el uso del agua. A través de un acuerdo marco de cooperación con Aguas Misioneras Sociedad del Estado, se estableció un beneficio transitorio que comprende el período entre septiembre de 2026 y diciembre de 2027.

Witzke explicó que se consiguió “un acuerdo marco de cooperación y beneficio transitorio del canon que se pagaba por agua con Aguas Misioneras Sociedad del Estado”, con vigencia hasta diciembre de 2027.

Las medidas forman parte de una agenda de trabajo que la entidad mantiene con el Gobierno provincial para atender las dificultades económicas de la industria y sostener su funcionamiento.

El reclamo por una reducción del IVA sigue pendiente

Entre las gestiones que todavía esperan una definición legislativa se encuentra el pedido de reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector.

Witzke explicó que el planteo se trabaja desde 2024 junto con el Ministerio de Industria y diputados nacionales, aunque todavía debe ser aprobado por el Senado. “Hemos encarado a través del Ministerio de Industria un trabajo que data del año 2024 y con los diputados nacionales actuales el tema de la reducción de la alícuota del IVA, que aún todavía no fue aprobado en el Senado, pero que es de vital importancia para el sector”, afirmó.

Para la Cámara, una modificación impositiva de esas características tendría una incidencia importante en la estructura de costos y en la competitividad de las empresas dedicadas al procesamiento de mandioca.

El dirigente también destacó el acompañamiento de ministerios en las gestiones vinculadas con las necesidades de los asociados. “Estamos muy agradecidos al ministro de Industria, al ingeniero Federico Fachinello, que siempre tiene una muy buena predisposición hacia nosotros y por su intermedio siempre estamos gestionando las distintas actividades que necesitamos para el sector”, expresó.

Asimismo, valoró la disposición del Ministerio de Hacienda para acompañar los planteos de la Cámara.



Un laboratorio habilitado para los asociados

Otro de los avances institucionales fue el registro provincial y la habilitación del laboratorio de la Cámara, que quedó a disposición de sus integrantes para realizar distintos análisis.

El espacio permite efectuar estudios relacionados con productos alimenticios y calidad del agua, además de trabajar en el desarrollo de nuevos productos.

Witzke destacó que la habilitación representa una herramienta importante para los asociados, tanto por los análisis que pueden realizar como por las posibilidades de desarrollo e innovación dentro de la actividad.

Pese al escenario adverso que atravesó la industria durante el año, el titular de la entidad realizó un balance favorable del trabajo institucional y de las gestiones concretadas. “En líneas generales estamos muy conformes con la actividad desarrollada en la Cámara este año, más allá de las dificultades que el sector está atravesando”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que la intención es continuar trabajando para mejorar las condiciones de la actividad y acompañar a las empresas que integran el sector. “La idea es seguir trabajando en pos de los mismos y tratar de que la actividad del sector vaya mejorando día a día”, concluyó.