La Feria Argentina Alimenta se está realizando en el predio de La Rural y reúne a representantes de supermercados, restaurantes y shoping de todo el mundo.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 17:07hs.

Alfajores de yerba mate, crocantes de mandioca, mermelada de rosella, chipas disecadas, helados de mate cocido son algunos de los alimentos hechos en Misiones que se ofrecen en la Feria Argentina Alimenta que se está realizando en el predio de La Rural de Palermo.

Se trata de la primera muestra gastronómica argentina que busca conectar los productores de alimentos de industria nacional con los mercados extranjeros. Comenzó este martes en Palermo y se extenderá hasta este jueves. Por sus pasillos transitan los representantes de supermercados, restaurantes y shoping de todo el mundo que vienen a conocer cuáles son los alimentos y las bebidas argentinas que pueden ofrecer en sus locales.

Del lado de adentro del mostrador hay 300 productores de carnes, leches, embutidos, vinos, aceites, yerbas, quesos y panifícados de todas las economías regionales del país que buscan mostrar sus productos ante esos ojos y paladares extranjeros.

Los productores misioneros estan en dos stands: uno es el del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y otro de la provincia. El Territorio recorrió esta tarde ambos espacios y fue testigo del interés extranjero en varios de los alimentos que se elaboran en la tierra colorada.

“Para nosotros es una oportunidad única esta Feria Argentina Alimenta porque nos permite hablar personalmente con los responsables de firmas extranjeras y mostrar nuestras productos. Estamos viendo un creciente interés de lugares muy lejanos a nuestro país por nuestra cultura gastronómica y obvio eso es un buen dato” explicó a El Territorio Nicolás Ostrorog, productor de alfajores de yerba mate dé Obera.

En el stand del Instituto Nacional de la Yerba Mate estan participando de la Feria Argentina Alimenta un grupo de 15 firmas yerberas de Misiones que ya exportan su trabajo a distintos lugares del mundo. “Aunque para los argentinos el mate es nuestra infusión principal y que gracia a la difusión que le dieron grandes personalidades del deporte y de la música es cada vez más más conocido en el resto del mundo, todavía hay gente que no conoce esta experiencia tan argentina. Por eso difundirla en esta feria es sumamente positivo”, explicaron desde las firmas yerbateras.