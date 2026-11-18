Tras una campaña memorable en la Liga Federal Formativa U13 Masculina 2026, el entrenador de El Coatí de Eldorado, Martín Pulleiro, hizo un balance de la histórica participación del conjunto misionero en el Final Four nacional, instancia en la que se consagró como el cuarto mejor equipo de la Argentina

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 17:20hs.

Durante el último fin de semana, el representante eldoradense compitió de local frente a tres históricas potencias del básquet formativo nacional; Atenas de Córdoba, Obras Sanitarias de Capital Federal y Bahiense del Norte de Bahía Blanca.

“Jugamos de igual a igual a Atenas y a Bahiense y creo que eso es la frutilla del postre de todo el año de trabajo de ellos. Estamos muy contentos con haber quedado cuartos”. Destacó además que los jóvenes jugadores todavía no terminan de dimensionar la magnitud de un logro que marca un hito tanto para sus carreras iniciales como para la institución.

El rendimiento colectivo del plantel estuvo respaldado por actuaciones individuales sobresalientes. De acuerdo con los registros oficiales de la Confederación Argentina de Básquet (CAB), el jugador de El Coatí Enzo Mateo Yunis Tanabe se consagró como el máximo anotador del Final Four, cerrando la instancia decisiva con 55 puntos en dos partidos (un promedio de 27,5 puntos por encuentro), ubicándose en lo más alto de la tabla de goleadores por encima de las principales figuras de Atenas, Bahiense del Norte y Obras Sanitarias.

Otro de los aspectos más celebrados del fin de semana fue el masivo acompañamiento del público. Las instalaciones del club eldoradense lucieron colmadas durante las jornadas del sábado y domingo, con la presencia de familiares, entrenadores y jugadores llegados desde distintos puntos de la provincia.

Lejos de cerrar la temporada, el plantel U13 de El Coatí ya enfoca su preparación en su próximo compromiso oficial; el Top 4 Provincial, certamen que también se disputará próximamente en Eldorado y donde deberá medirse ante Tokio, Capri y Oberá Tenis Club (OTC).

Con años de proceso formativo compartido, una marcada identidad de juego y un fuerte sentido de pertenencia, El Coatí ratificó que este cuarto puesto nacional constituye el punto de partida para nuevos desafíos del básquet eldoradense.