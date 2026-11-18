Los equipos distribuidos en la provincia registran en tiempo real las condiciones atmosféricas y aportan información para mejorar los pronósticos y las alertas tempranas.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 17:15hs.

Misiones amplió su red de monitoreo meteorológico a ocho estaciones automatizadas, con el objetivo de mejorar la anticipación de fenómenos climáticos extremos en un escenario marcado por la presencia de El Niño. Los nuevos equipos permiten obtener información más precisa sobre las condiciones atmosféricas y fortalecer el sistema de alerta temprana frente a las lluvias intensas, las ráfagas de viento y las posibles crecidas de ríos y arroyos.

La incorporación más reciente corresponde a tres estaciones instaladas en El Soberbio, Jardín América y el Arco de Posadas, que se sumaron a otras cinco que ya estaban operativas. De esta manera, la red amplía su cobertura territorial y permite contar con registros meteorológicos desde diferentes sectores de la provincia.

Los dispositivos funcionan de manera automatizada y registran variables como precipitaciones, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, además de radiación solar. También permiten calcular indicadores como las ráfagas máximas, el punto de rocío y la sensación térmica.

Cada estación dispone de una torre de diez metros con sensores específicos, un sistema de almacenamiento y transmisión automática de datos, paneles solares y baterías que garantizan su funcionamiento. La información se incorpora a los sistemas de monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional y de la Dirección General de Alerta Temprana.

El Niño y la necesidad de anticiparse a las tormentas

La ampliación de la red adquiere especial relevancia por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que podría mantenerse hasta el primer trimestre de 2027. En Misiones, este escenario está relacionado con una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de los valores habituales y episodios de tormentas intensas.

El director de Manejo del Fuego y Emergencias Ambientales, Luis Chemes, advirtió que los importantes acumulados de agua ya generan complicaciones en caminos y actividades productivas. También explicó que el sistema de alerta temprana mantiene un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y actualiza los avisos cada dos horas, de acuerdo con los cambios en la intensidad de los fenómenos.

En ese contexto, las estaciones permiten conocer con mayor precisión cuánto llovió en cada zona, cómo evolucionaron los vientos y qué condiciones se registran durante el desarrollo de una tormenta. Esos datos ayudan a ajustar los modelos de pronóstico y reducir los márgenes de incertidumbre sobre el impacto de los eventos.

La importancia del equipamiento también está vinculada con la posibilidad de identificar sectores que podrían verse afectados por precipitaciones abundantes en períodos cortos, anegamientos y crecidas de cursos de agua. La información puede contribuir a organizar intervenciones de Defensa Civil, municipios, bomberos y otros organismos, además de facilitar decisiones preventivas como cortes de caminos o evacuaciones.

Más herramientas para la prevención

Uno de los puntos destacados de la nueva infraestructura es la estación instalada en El Soberbio, una zona especialmente expuesta a las variaciones del río Uruguay y a las contingencias climáticas recientes.

En esa localidad también se entregó un tanque australiano con capacidad para 100.000 litros de agua, destinado a abastecer helicópteros y aviones hidrantes durante eventuales operativos de combate de incendios forestales.

La incorporación de tecnología meteorológica no elimina los riesgos asociados a los fenómenos extremos, pero permite mejorar la información disponible para actuar con mayor anticipación. En una provincia atravesada por numerosos arroyos, rutas rurales y poblaciones cercanas a los cursos de agua, contar con mediciones distribuidas territorialmente resulta fundamental para reducir la exposición ante tormentas, inundaciones y fuertes vientos.

Con El Niño todavía presente en las proyecciones climáticas para los próximos meses, el desafío estará en aprovechar esos registros para fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.