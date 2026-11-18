El Concejo Deliberante realizó la convocatoria para el martes 2 de diciembre a las 9:30.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 16:13hs.

El Concejo Deliberante de Gobernador Virasoro convocó a una Audiencia Pública para poner a consideración de la ciudadanía dos proyectos claves para el próximo año: el Plan de Obras Públicas 2027 y la modificación de la Ordenanza Tarifaria.

La convocatoria fue oficializada por el cuerpo deliberativo, en el marco del año del Centenario de la Imposición del Nombre de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro.

La audiencia se realizará el martes 2 de diciembre de 2026, a las 9:30 horas, en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en calle Félix Azara N° 959 de la ciudad de Gobernador Virasoro, Corrientes. El objetivo, según lo establecido en la convocatoria, es el conocimiento y análisis de la opinión pública en general sobre los siguientes expedientes: 1. Expte. N° 4900/2026 - Proyecto de Ordenanza: Plan de Obras Públicas Año 2027. 2. Expte. N° 4903/2026 - Proyecto de Ordenanza: Modificar Ordenanza Tarifaria.

Se trata de dos temas centrales para la vida institucional y económica de la ciudad: por un lado, qué obras se proyectan ejecutar durante 2027, y por el otro, cómo se actualizarán las tasas y tributos municipales.

Los vecinos interesados en tomar vista del expediente y en inscribirse para participar podrán hacerlo a partir del día 19/11/2026, en el horario de 8:00 a 12:00 horas, en la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante de Gdor. Virasoro.

El registro de inscripción de participantes se realizará vía mail a hcd2virasoro@cableat.net y/o de manera presencial, hasta el mismo día de la audiencia, a las 9 horas.

De esta manera, el Concejo abre la instancia de participación ciudadana antes del tratamiento de ambas ordenanzas, para que vecinos, instituciones y sectores interesados puedan expresar su opinión y realizar aportes.