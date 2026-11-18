Los empleados mantienen un acampe en Posadas para exigir el pago de los haberes adeudados. La protesta se suma a otros reclamos registrados en los últimos meses por las demoras en el cumplimiento de las obligaciones salariales

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 18:01hs.

Trabajadores de Crucero del Norte iniciaron un acampe frente a la sede central de la empresa, en Posadas, para reclamar una solución ante los atrasos en el pago de sus salarios. Los empleados instalaron una carpa en el lugar y aguardan respuestas de la conducción de la firma, ya que aseguran que todavía no percibieron la totalidad de sus haberes.

El reclamo se enmarca en un conflicto laboral que tuvo otros episodios durante los últimos meses. En septiembre, choferes y trabajadores de distintas áreas realizaron una protesta frente a las instalaciones de la empresa para exigir el pago de los salarios pendientes. En aquella oportunidad, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) señalaron que más de 300 empleados estaban alcanzados por la situación.

La tensión salarial coincidió además con la suspensión de los servicios de larga distancia entre Posadas y Buenos Aires, dispuesta por la empresa a principios de septiembre. Posteriormente, la firma comunicó que retomaría de manera progresiva sus recorridos nacionales y provinciales.

Mientras tanto, los trabajadores sostienen la medida frente a la sede central a la espera de que se regularice el pago de sus salarios y se cumplan los compromisos asumidos. El nuevo acampe vuelve a poner en primer plano la situación laboral de los empleados de la empresa de transporte.