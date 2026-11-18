La obra de Germán Dras, publicada originalmente en 1943, tendrá una nueva edición impulsada por la editorial independiente Monogramático, de Loreto. La presentación será este jueves en Posadas, con la participación de Roberto Maack, Norma Wionczak y Federico García.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 18:00hs.

Más de ocho décadas después de su publicación original, "Aguas Turbias", una de las novelas fundamentales de la literatura misionera, vuelve a circular con una nueva edición impulsada por la editorial independiente Monogramático, radicada en Loreto. El lanzamiento busca recuperar la obra de Germán Dras y acercarla a nuevas generaciones de lectores.

La presentación se realizará este jueves 19 de noviembre, a las 19, en el bar cultural Tanta Tinta, ubicado en Belgrano 1771, en Posadas. El encuentro contará con la participación del escritor y periodista Roberto Maack, la investigadora, historiadora y bibliotecaria Norma Wionczak y el investigador Federico García, quienes compartirán distintas miradas sobre el valor literario e histórico de la novela.

Publicada por primera vez en 1943, "Aguas Turbias" permaneció durante décadas fuera de circulación y su regreso forma parte de un proyecto editorial dedicado a investigar, recuperar y difundir la producción literaria de Dras. La iniciativa es impulsada por Luciano Páez Souza y Yanina Azucena, responsables de Monogramático, que también trabaja en la reedición de "Selva Adentro", otra novela del autor que llevaba años agotada.

Un rescate literario con proyección internacional

La recuperación de "Aguas Turbias" comenzó a despertar interés más allá de Misiones. Una de las repercusiones llegó de la mano de la escritora Selva Almada, quien eligió la novela para su club de lectura de noviembre y destacó en sus redes sociales la importancia de recuperar esta obra desde el interior del país.

El proyecto de Monogramático también apunta a que los libros de Dras puedan trascender las fronteras argentinas. Luciano Páez Souza trabaja en la posibilidad de acercar su producción a editoriales extranjeras y promover traducciones a otros idiomas.

"Los textos de Dras no fueron traducidos a otros idiomas y nos encantaría que se puedan traducir al portugués, al ruso, por ejemplo. Estamos intentando tender puentes para que pueda darse", explicó el editor.

En ese camino, llevó los libros a un congreso internacional de editores realizado en Emiratos Árabes Unidos, al que asistió mediante una beca. La experiencia permitió abrir contactos y explorar nuevas posibilidades para la circulación de la literatura misionera en otros mercados.

"El desafío es grande y muy hermoso: que la literatura misionera pueda encontrar lectores en lugares distantes y, además, reforzar la circulación en nuestra provincia. Ese es uno de nuestros sueños más grandes con Monogramático", señaló.

La nueva edición de "Aguas Turbias" representa así mucho más que el regreso de un libro agotado. Es parte de un trabajo de recuperación de la memoria literaria de Misiones, con la intención de que una obra publicada hace más de 80 años vuelva a encontrar lectores, llegue a escuelas y bibliotecas y pueda proyectarse hacia otros países.