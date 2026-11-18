Posadas tendrá un jueves caluroso con sensación térmica de hasta 35°C

La jornada estará marcada por un nuevo ascenso de la temperatura, con una sensación térmica que podría alcanzar los 35°C durante la siesta. La OPAD anticipa chaparrones aislados hacia la tarde y mantiene una advertencia celeste

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 18:28hs.

El calor volverá a sentirse con intensidad este jueves en Posadas, donde se espera una temperatura máxima de 32°C y una sensación térmica que podría llegar a los 35°C durante las horas de mayor exposición solar. De acuerdo con el pronóstico de la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales (OPAD), la jornada tendrá condiciones de tiempo variable y un aumento de la temperatura respecto de los días anteriores. Para la tarde se prevén chaparrones aislados, por lo que se mantiene vigente una advertencia celeste. Los vientos serán leves y predominarán del sector este. En tanto, el índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel alto, por lo que se recomienda tomar precauciones durante las horas centrales del día. En cuanto al panorama para el cierre de la semana, el viernes podrían regresar las lluvias y tormentas a la capital provincial, con una máxima estimada en 29°C y una mínima de 22°C. Para esa jornada se anticipa una nueva advertencia amarilla por fenómenos meteorológicos.

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