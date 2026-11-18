El doctor Federico Kuhn asumió al frente del Hospital Nivel I en reemplazo de Liliana Lilibet Melina González, quien fue designada en la Jefatura del Área Programática XVI. Además, dos profesionales se sumaron a la atención en los CAPS, las colonias y el geriátrico local para ampliar la cobertura sanitaria

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 18:55hs.

El Hospital Nivel I de Puerto Esperanza inició una nueva etapa institucional con la asunción del doctor Federico Kuhn como director del establecimiento. El acto de puesta en funciones se realizó esta mañana y marcó el reemplazo de la licenciada Liliana Lilibet Melina González, quien pasó a desempeñarse al frente de la Jefatura del Área Programática XVI.

Tras asumir, Kuhn agradeció la confianza de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y convocó al personal sanitario y a los representantes del municipio a trabajar de manera articulada para fortalecer los servicios y mejorar la atención de los vecinos.

El recambio de autoridades se concretó en paralelo con la incorporación de dos médicos generalistas al sistema de salud local. Los profesionales llegaron a partir de gestiones realizadas por el intendente Horacio Zarza ante el Ministerio de Salud Pública y ya comenzaron a prestar servicios en la localidad.

La propuesta apunta a ampliar la cobertura sanitaria y descomprimir la demanda del hospital mediante la descentralización de las consultas generales. En ese sentido, los nuevos médicos atenderán en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de los distintos barrios, en las colonias y en el geriátrico municipal, con el objetivo de acercar los servicios a la comunidad y evitar traslados innecesarios hasta el nosocomio.

Al referirse a esta nueva etapa, Zarza señaló que el municipio acompañará el trabajo de las autoridades sanitarias y destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura y los servicios del hospital.

“Estoy convencido de que tenemos por delante un importante desafío y mucho trabajo por hacer para seguir mejorando nuestro hospital, fortaleciendo sus servicios y brindando una atención cada vez más digna y de calidad a nuestros vecinos. Desde el Municipio vamos a acompañar esta nueva etapa trabajando de manera articulada, porque la salud es una prioridad”, expresó.

El intendente también hizo referencia al aumento de la demanda en el sistema público y al esfuerzo que realiza la comuna para sostener la atención sanitaria. En ese contexto, mencionó la inversión en ambulancias, choferes y asistencia administrativa, además de las gestiones para atraer profesionales que se radiquen en Puerto Esperanza.

“En estos tiempos difíciles la gente se vuelca mucho más al sistema público, porque cuando vas a una clínica privada y no tenés para pagar, no te atienden. Por eso desde el municipio no dudamos en invertir en ambulancias, choferes y colaboración administrativa, además de hacer una fuerte apuesta para que profesionales vengan a instalarse y vivir en Puerto Esperanza”, concluyó.