El hecho ocurrió durante una discusión familiar el viernes pasado. La víctima, de 35 años, permaneció internada varios días y el sospechoso, de 28, fue detenido este miércoles.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 19:17hs.

Un hombre de 28 años fue detenido en Oberá, acusado de golpear a su hermanastro durante una discusión por una herencia familiar y provocarle una fractura de cráneo. La víctima, de 35 años, debió permanecer internada durante varios días debido a las lesiones sufridas.

El episodio ocurrió durante la noche del viernes 13 de noviembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Caroba. Allí, los dos familiares mantuvieron una discusión relacionada con bienes hereditarios que, según la denuncia, terminó con una agresión física.

En medio del altercado, el hombre de 35 años recibió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. El examen médico policial determinó que presentaba un traumatismo en la región frontal, una herida cortante de unos tres centímetros que requirió sutura y una fractura de la tabla frontal del cráneo.

La detención del sospechoso

Por la gravedad de las lesiones, los profesionales estimaron que el tiempo de recuperación superaría los 30 días. A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Quinta, dependiente de la Unidad Regional II, iniciaron las tareas para identificar y localizar al presunto agresor.

La investigación permitió ubicar al sospechoso, quien fue detenido durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre. El hombre quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.