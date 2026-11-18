La Súper Liga Posadeña conocerá sus finalistas: días y horarios de las semis

La Cantera, Crucero, Bartolomé Mitre y Guaraní pelearán este fin de semana por un lugar en la gran definición del torneo Clausura.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 19:30hs.

Guaraní y Mitre igualaron 1-1 en la ida por lo que la serie del clásico quedó abierta. // Foto: Agustina Vera.

En la primera serie, La Cantera recibirá el sábado -desde las 16.30- a Crucero del Norte, en el estadio de la avenida Jauretche. Los dirigidos por Fulgencio Alfonzo derrotaron 1-0 al Colectivero, en Santa Inés, por lo que estarán buscando su segunda final consecutiva en este certamen. Luciano Piñeiro de penal, convirtió el único tanto del encuentro de ida. En la segunda serie semifinal, Bartolomé Mitre y Guaraní Antonio Franco jugarán el domingo, a partir de las 18, en el estadio Tito Cucchiaroni de Rocamora. En la ida igualaron 1-1 en Villa Sarita por lo que todo está abierto (Iván "Chucky" Esquivel y Denis Benítez fueron los goleadores de la tarde). Vale recordar que los ganadores de las semis se enfrentarán a partido único y en cancha neutral.

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