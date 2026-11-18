Intentaron robar mercadería de un supermercado, amenazaron a vecinos con un cuchillo y terminaron detenidos

Un hombre de 30 años y una mujer de 25 fueron arrestados este miércoles en Posadas, luego de ser descubiertos cuando intentaban llevarse productos sin pagar.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 19:24hs.

Un hombre de 30 años y una mujer de 25 fueron detenidos este miércoles en Posadas, luego de ser descubiertos cuando intentaban llevarse mercadería sin pagar de un supermercado. Tras el episodio, ambos habrían amenazado con un cuchillo a vecinos de la zona. El procedimiento se realizó durante la tarde del 18 de noviembre, en inmediaciones de la avenida Santa Catalina y la calle Jorge Newbery, donde efectivos de la Comisaría Decimoséptima intervinieron tras recibir una denuncia por un intento de hurto. Según manifestó una empleada del comercio, los sospechosos fueron descubiertos cuando intentaban retirarse del establecimiento con productos sin abonarlos. Después de esa situación, habrían intimidado con un arma blanca a vecinos del sector. Ante lo ocurrido, los policías desplegaron un operativo en la zona y lograron detener a Cristian A. (30) y Analía S. (25). Ambos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia.

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