Gas NEA dio a conocer los cuadros tarifarios a partir de noviembre

La actualización alcanza a los usuarios de Misiones e incluye los valores de las tasas y los cargos del servicio, conforme a la Resolución 857/2026.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 19:35hs.

La empresa prestataria Gas NEA informó la entrada en vigencia de sus nuevos cuadros tarifarios para la provincia de Misiones, junto con los valores actualizados de las tasas y los cargos del servicio. Las modificaciones en la facturación del suministro fueron establecidas conforme a lo dispuesto por la Resolución 857/2026. Según informó la distribuidora regional, los nuevos cuadros tarifarios y los valores de las tasas y los cargos rigen desde el 1 de noviembre de 2026 para los usuarios de la provincia.

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