Capri recibirá a Mitre el viernes, mientras que Tokio será local ante Oberá Tenis Club el sábado. Las series serán al mejor de tres partidos y definirán a los finalistas del torneo provincial que busca a los representantes misioneros para la Liga Federal 2027.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 20:00hs.

Mitre buscará dar el primer paso en las semifinales del Pre Federal cuando visite a Capri este viernes, desde las 21.30, en Posadas.

El Torneo Pre Federal de básquetbol de Misiones comenzará este viernes su etapa de semifinales, con cuatro equipos que buscarán dar un paso más hacia el título provincial y la clasificación a la Liga Federal 2027. Capri, Bartolomé Mitre, Tokio y Oberá Tenis Club protagonizarán dos series que reunirán a representantes de Posadas y Oberá.

La Federación Misionera de Básquetbol confirmó el cronograma de los primeros partidos. El viernes 20 de noviembre, desde las 21.30, Capri recibirá a Mitre en su cancha de Posadas. La segunda semifinal tendrá lugar el sábado 21, cuando Tokio enfrente a Oberá Tenis Club desde las 20, también en Posadas.

Ambos cruces se disputarán al mejor de tres encuentros, por lo que cada equipo necesitará dos victorias para avanzar a la final. Los conjuntos que terminaron mejor ubicados en la fase regular contarán con la ventaja de localía.

Cómo llegaron los cuatro semifinalistas

Tokio terminó en lo más alto de la fase regular y consiguió su clasificación directa a semifinales. CAPRI también evitó la instancia de reclasificación al finalizar como escolta y se aseguró un lugar entre los cuatro mejores.

Los otros dos boletos se definieron el último fin de semana. Bartolomé Mitre eliminó a El Coatí de Eldorado después de imponerse por 81 a 78 en el segundo partido, mientras que Oberá Tenis Club superó a Luz y Fuerza de Posadas por 68 a 64 y cerró su serie de reclasificación.

El Auriazul había ganado también el primer encuentro ante los eldoradenses, mientras que los juveniles de OTC consiguieron dos triunfos frente al conjunto posadeño para meterse en semifinales.

Dos series con objetivos importantes

El cruce entre Capri y Mitre tendrá como protagonistas a dos equipos que buscarán sostener su protagonismo en el básquet provincial. El conjunto de Villa Cabello tendrá la ventaja de comenzar como local, mientras que el Auriazul llega fortalecido después de superar una exigente serie ante El Coatí.

Por su parte, Tokio intentará hacer valer su condición de mejor equipo de la fase regular frente a un OTC que consiguió su clasificación con un plantel juvenil y llega después de una ajustada definición ante Luz y Fuerza.

Además del título provincial, la competencia tiene como objetivo definir los lugares misioneros para la próxima Liga Federal, tercera categoría del básquetbol argentino. De esta manera, las semifinales marcarán el comienzo de la etapa más importante del certamen, con cuatro equipos que buscarán prolongar su camino y llegar a la definición.