Emiten alerta amarilla por tormentas para este miércoles en toda la provincia
La dirección de Alerta Temprana emitió en la tarde de este miércoles una alerta Amarilla para toda la provincia por Tormentas, tormentas severas, vientos fuertes, granizo y lluvias intensas.
La alerta tiene una duración de las 18 y la medianoche de este miercoles para toda la provincia, y de medianoche hasta las 6 del jueves para la zona norte.
El aviso alcanza a los departamentos: Apóstoles, Cainguás, Candelaria, Capital, Concepción, Eldorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Iguazú, Libertador General San Martín, Leandro N. Alem, Montecarlo, Oberá, San Ignacio, San Javier, San Pedro y 25 de Mayo.
El organismo provincial, que depende del Ministerio de Ecología, también emitió aviso a muy corto plazo por Tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo para Eldorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Libertador General San Martín, Montecarlo y San Pedro.
La alerta se emitió a las 19:26 y tiene una validez de hasta una hora desde la emisión.