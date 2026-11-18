Emiten alerta amarilla por tormentas para este miércoles en toda la provincia

El aviso tiene una duración de las 18 y la medianoche de este miercoles para toda la provincia, y de medianoche hasta las 6 del jueves para la zona norte.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 20:10hs.

La dirección de Alerta Temprana emitió en la tarde de este miércoles una alerta Amarilla para toda la provincia por Tormentas, tormentas severas, vientos fuertes, granizo y lluvias intensas. La alerta tiene una duración de las 18 y la medianoche de este miercoles para toda la provincia, y de medianoche hasta las 6 del jueves para la zona norte. El aviso alcanza a los departamentos: Apóstoles, Cainguás, Candelaria, Capital, Concepción, Eldorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Iguazú, Libertador General San Martín, Leandro N. Alem, Montecarlo, Oberá, San Ignacio, San Javier, San Pedro y 25 de Mayo. El organismo provincial, que depende del Ministerio de Ecología, también emitió aviso a muy corto plazo por Tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo para Eldorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Libertador General San Martín, Montecarlo y San Pedro. La alerta se emitió a las 19:26 y tiene una validez de hasta una hora desde la emisión.

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