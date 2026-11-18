El sospechoso utilizaba una aplicación que imitaba a Mercado Pago para simular pagos. Lo localizaron este miércoles en el barrio Santa Clara de Garupá.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 20:10hs.

Un hombre de 31 años fue detenido en Garupá, acusado de estafar a una comerciante mediante una aplicación falsa de Mercado Pago con la que simulaba realizar transferencias para retirar mercadería sin pagar. La investigación permitió identificarlo a partir de las cámaras de seguridad y establecer que registraba antecedentes por maniobras similares.

La denuncia fue realizada por una joven de 21 años que trabaja en la minidespensa "Tu Destino", ubicada en el barrio Santa Cruz. Según relató, el pasado 8 de octubre un hombre ingresó al local, compró distintos productos y mostró un supuesto comprobante de pago digital.

Sin embargo, al revisar los movimientos de la cuenta, la comerciante advirtió que el dinero nunca había sido acreditado. De esa manera, descubrió que el comprobante presentado no correspondía a una transferencia real.

Lo identificaron por las cámaras de seguridad

A partir de la denuncia, efectivos de la División Investigaciones de Garupá analizaron las imágenes registradas por las cámaras del comercio y realizaron distintas tareas para identificar al sospechoso. Así establecieron que se trataba de Lautaro K. (31), quien contaba con antecedentes por hechos cometidos bajo la misma modalidad, mediante una aplicación que imitaba el funcionamiento de Mercado Pago.

Con los datos reunidos, este miércoles 18 de noviembre, alrededor de las 18.30, los investigadores localizaron al hombre cuando merodeaba por el barrio Santa Clara y concretaron su detención.

Luego de ser examinado por el médico policial, fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones.