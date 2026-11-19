Del 27 al 29 de noviembre, se disputará la primera prueba especial de la 7° y última fecha del Campeonato Misionero de Rally.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 13:09hs.

El Automotokart dejó listo el circuito donde se disputará la primera prueba especial de la 7° y última fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputará del 27 al 29 de noviembre por los caminos vecinales de San Vicente.

El Súper Nocturno se desarrollará desde las 19 horas del viernes 27 de noviembre en un circuito emplazado dentro del club que tendrá 1.460 metros de extensión. No habrá rampa de largada.

Serán las motos y los cuatriciclos los encargados de abrir la acción y cerrarán los autos. Tanto las motos, los quad como los autos podrán agregar luces adicionales a sus máquinas (serán autorizadas en el R.P.P.).

Gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de San Vicente y el Automotokart, el trazado esta casi listo. La entrada para el día viernes será GRATIS, según indicaron desde el Automotokart.

También avanzan los trabajos para lo que será el PC10 que también se correrá dentro del predio y tendrá 2730 metros de extensión. Además, avanzan los trabajos para lo que será el final de los pc 3, 5, 7 y 9 que terminan dentro del Automokart.

La invitación para el público es ir a acompañar al rally dentro de las instalaciones del club donde habrá servicio de cantina, baños y todas las comodidades para ir en familia, disfrutar de un buen espectáculo sentado en las cómodas tribunas del club. La entrada para el sábado y domingo costará 5.000 pesos para los dos días y será a beneficio del Hospital de San Vicente.