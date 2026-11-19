El evento se realizará el 10 y 11 de abril de 2027 en el Parque de las Naciones. La propuesta busca ampliar la participación de empresas de Misiones, otras provincias y países vecinos, con el objetivo de consolidarse como un espacio de negocios e intercambio productivo.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 12:50hs.

Oberá comenzó a preparar la segunda edición de su Exposición Agroindustrial, que se desarrollará el 10 y 11 de abril de 2027 en el Parque de las Naciones. La iniciativa apunta a fortalecer el perfil productivo y comercial de la ciudad mediante un espacio de encuentro entre empresas, industrias, productores y emprendedores de la región.

El lanzamiento oficial se realizó este jueves 19 de noviembre en la sede de la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (CRIPCO), con la participación de autoridades municipales, representantes institucionales y empresarios.

Durante la presentación, el intendente Pablo Hassan, el presidente de la CRIPCO, Daniel Friedrich, y la presidenta de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey, firmaron un convenio marco para establecer el compromiso de trabajo conjunto en la organización del evento.

La exposición contará con cerca de 200 espacios para expositores, de los cuales 100 serán cubiertos y otros 100 estarán al aire libre. La convocatoria estará dirigida a los sectores agropecuario, industrial, comercial y tecnológico, con la intención de generar oportunidades de intercambio y negocios para Oberá y localidades de la región.

Desde la organización señalaron que uno de los objetivos será ampliar la participación de empresas de Misiones y otras provincias, además de sumar representantes de países vecinos como Brasil y Paraguay.

En cuanto a la comercialización de los espacios, los valores promocionales para reservar stands estarán vigentes hasta el 20 de diciembre de 2026. A partir de enero de 2027 se aplicará una actualización del 30%.

Durante el lanzamiento, las autoridades destacaron la importancia de la articulación entre las instituciones públicas y privadas para impulsar el desarrollo productivo, comercial, industrial y turístico de la ciudad.

Daniel Friedrich expresó su satisfacción por dar continuidad a una propuesta que tuvo una importante convocatoria en su primera edición y destacó el compromiso de las entidades participantes. En ese sentido, explicó que la CRIPCO pondrá a disposición su estructura y recursos humanos, además de encargarse de la administración de las reservas y el cobro de los espacios destinados a los expositores.

Asimismo, recordó el eslogan que identifica a la exposición, “Donde crecen las oportunidades”, en referencia al propósito de generar vínculos comerciales y promover el crecimiento de los distintos sectores económicos.

Por su parte, Marta Wieremiey destacó el aporte de la Federación de Colectividades mediante la infraestructura del Parque de las Naciones, que permitirá recibir tanto a los expositores como a los visitantes. También manifestó sus expectativas de que esta segunda edición supere los resultados de la primera y valoró el esfuerzo conjunto de los equipos de trabajo.

Con esta nueva convocatoria, Oberá busca consolidar la exposición como una plataforma de promoción y desarrollo para el entramado productivo regional, con participación de empresas e instituciones de distintos puntos del país y de la región.