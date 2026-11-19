“Retazos de la memoria”, del director cordobés Juan Pablo Tobal, se proyectará el 22 de noviembre a las 20 en el Auditorio de la Tierra sin Mal, con entrada libre. La función contará con la presencia del realizador, quien compartirá detalles del trabajo audiovisual desarrollado junto a comunidades indígenas de Colombia.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 12:59hs.

La película “Retazos de la memoria”, una producción argentino-colombiana filmada en la Amazonía, llegará este domingo 22 de noviembre a La Estación, Industrias Culturales y Creativas de Posadas. La proyección será a las 20 en el Auditorio de la Tierra sin Mal, con entrada libre y la participación de su director, Juan Pablo Tobal.

La propuesta también tendrá funciones el viernes 20 y sábado 21 en el Espacio INCAA Cine Teatro Oberá. Las tres presentaciones contarán con la presencia del realizador, quien dialogará con el público sobre el proceso de producción y el trabajo realizado junto a comunidades indígenas de la Amazonía colombiana.

La historia sigue a Jeisson Castillo, un artista e investigador visual colombiano que regresa a la selva para dictar un taller de arte destinado a niños de una comunidad indígena. Durante su estadía, interviene en un sitio considerado sagrado por sus habitantes y, poco después, comienza a experimentar una misteriosa enfermedad cuyos síntomas no encuentran explicación en la medicina convencional.

A partir de esa situación, y guiado por Gory Londoño, un sabedor tradicional de la comunidad, inicia un proceso de sanación que lo lleva a revisar su relación con el cuerpo, el territorio y las fuerzas que lo habitan.

Un encuentro entre dos territorios de selva

La llegada de la película a Misiones propone un vínculo entre la Amazonía colombiana y la selva paranaense, dos regiones sudamericanas con historias y culturas diferentes, pero atravesadas por una relación profunda entre territorio, memoria e identidad.

A través de su relato, la producción incorpora saberes tradicionales, prácticas espirituales y otras formas de comprender la salud y la enfermedad. En ese sentido, la naturaleza no aparece solamente como el escenario de la historia, sino como un elemento central de la narración.

El largometraje es resultado de un vínculo de más de diez años entre Tobal y Castillo. Durante ese período, ambos recorrieron distintos territorios amazónicos y desarrollaron proyectos relacionados con el arte, la memoria y las culturas indígenas. Ese trabajo compartido dio origen a la película, realizada junto a habitantes del resguardo El Itilla, en el entorno de la Serranía de Chiribiquete.

Juan Pablo Tobal cuenta con más de quince años de trayectoria en el cine documental, con producciones dedicadas a las identidades culturales, los pueblos indígenas y las lenguas amenazadas de América Latina.

Entre sus trabajos se encuentran la serie internacional “Guardianes de la lengua”, nominada como Mejor Serie Latinoamericana en los Premios TAL, además de “Poemas de la Tierra” y “La última palabra”. Su recorrido profesional incluye proyectos realizados con comunidades de Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia y México.

Producida por ANOK Films e Hiperkinesis Films, “Retazos de la memoria” incorpora lenguas indígenas, prácticas tradicionales y testimonios de los habitantes del territorio amazónico. La propuesta busca acercarse a esos conocimientos desde la perspectiva de sus protagonistas, sin reducir las culturas originarias a una mirada exótica.

Ficha técnica

“Retazos de la memoria” es una producción de Argentina y Colombia, dirigida por Juan Pablo Tobal, con guion de Luciano Juncos y Tobal. La producción estuvo a cargo de ANOK Films e Hiperkinesis Films, la fotografía fue realizada por Augusto Caro Ramírez, el montaje por Luciano Juncos y la música original por Horacio Burgos y Diego Cortez.

Los protagonistas son Jeisson Castillo y Gory Londoño, junto con habitantes de la comunidad El Itilla.

La función en Posadas será el domingo 22 de noviembre, a las 20, en el Auditorio de la Tierra sin Mal de La Estación, con entrada libre.