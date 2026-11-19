El psicólogo Nicolás Aranda advirtió sobre el aumento de las consultas por ansiedad y situaciones de urgencia durante los últimos meses del año. También planteó la importancia de los vínculos, el acompañamiento frente a las dificultades económicas y la necesidad de cuestionar los modelos de masculinidad individualistas que circulan en las redes sociales.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 12:22hs.

A medida que se acerca el cierre de 2026, las exigencias laborales, familiares y económicas pueden convertirse en una fuente de tensión y malestar emocional. La idea de hacer un balance, cumplir objetivos pendientes y llegar a las fiestas en un contexto de tranquilidad suele generar presión, especialmente cuando la realidad cotidiana está lejos de las expectativas personales.

En ese marco, el psicólogo Nicolás Aranda analizó cómo impacta esta etapa del año en la salud mental y sostuvo que es importante revisar las exigencias que cada persona se impone. "Un ideal nos tiene que servir de brújula, no como algo que nos atormente o que nos haga sufrir", expresó.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, el profesional señaló que el cierre del año tiene efectos concretos en la subjetividad y que esto se refleja en el aumento de las consultas. Desde su experiencia en el ámbito de la salud pública, indicó que durante este período observa "un incremento muy marcado de todo lo que tiene que ver con la urgencia, con la demanda".

Aranda explicó que a las expectativas habituales de esta época se suma el contexto económico y social, que profundiza la distancia entre lo que las personas esperan alcanzar y las posibilidades reales. En ese sentido, consideró que no existe una única manera de transitar el cierre de año y que cada uno debe poder identificar cuánto quiere involucrarse en esa lógica de balances y objetivos.

"Lo mejor que podamos hacer es no quedarnos solos en ese punto y acompañarnos desde ese lugar", sostuvo al referirse a las dificultades económicas, la desocupación y los despidos que atraviesan numerosas familias.

El valor de los vínculos frente a las dificultades económicas

Al abordar el impacto de la pérdida del empleo y las dificultades para llegar a fin de mes, el psicólogo destacó la importancia de recuperar los espacios de encuentro y solidaridad. Consideró que, aunque los vínculos no resuelven los problemas materiales, sí pueden contribuir a aliviar el sufrimiento.

"Los argentinos tenemos algo muy importante que no tenemos que perder ante avanzadas discursivas muy individualistas, que es que nos hacemos el aguante", manifestó.

En esa línea, remarcó que compartir un momento, tomar mate, escuchar a un amigo o acompañar a un familiar puede marcar una diferencia en situaciones de angustia. También destacó la importancia de los encuentros presenciales, al considerar que tienen características que no siempre pueden reemplazarse mediante la tecnología.

"El encuentro presencial tiene otras características", señaló, y planteó que la posibilidad de escuchar y acompañar al otro permite que el sufrimiento sea un poco más leve, incluso cuando no se cuenta con herramientas para solucionar directamente el problema.

Ansiedad en el ámbito laboral y político

Otro de los temas abordados fue la incertidumbre que atraviesan trabajadores de distintas dependencias públicas frente a los cambios y las tensiones dentro de los espacios de conducción política.

Ante esa situación, Aranda recomendó identificar cuáles son las cuestiones sobre las que cada persona puede intervenir y evitar desgastarse intentando controlar decisiones que exceden sus responsabilidades.

"Encontrar el límite también es algo saludable, decir hasta dónde yo puedo hacer algo", explicó.

Según el profesional, muchas veces la ansiedad aparece cuando se intenta forzar una situación sobre la que no se tiene injerencia. Por eso, propuso concentrar la energía en las tareas cotidianas y en aquellos aspectos de la vida personal que suelen quedar relegados.

"En vez de estar ansioso, fijarte qué tenés para hacer alrededor, qué tenés postergado, de lo que vos no estás quizás prestando atención para vos mismo, para tu familia, para quien vos amás", planteó.

Las nuevas masculinidades y la necesidad de expresar las emociones

En el marco del Día Internacional del Hombre, Aranda también reflexionó sobre los modelos de masculinidad que circulan actualmente, especialmente entre los jóvenes y en las plataformas digitales.

Señaló que existe una creciente presencia de discursos que presentan el éxito económico, el individualismo y la independencia laboral como modelos ideales de realización personal. En particular, cuestionó los mensajes que prometen alcanzar rápidamente la riqueza y responsabilizan a quienes no lo consiguen.

"Millonarios son pocos. Es imposible que todos sean millonarios, no funciona así la economía", advirtió.

Para el psicólogo, estos modelos pueden instalar una idea de masculinidad asociada a la competencia, la acumulación de capital y la falta de consideración por los demás. Frente a eso, consideró necesario habilitar espacios donde los varones puedan expresar sus emociones y compartir sus dificultades sin temor a ser juzgados.

"Encontrar lugar para que haya la posibilidad de tener cierta vulnerabilidad, de expresar esa vulnerabilidad, de poder compartir", sostuvo.

También se refirió al crecimiento de comunidades digitales vinculadas a la llamada manosfera, donde circulan discursos de odio hacia las mujeres. En ese sentido, mencionó prácticas como el acoso y el doxeo, que consiste en difundir información privada de una persona sin su consentimiento.

Aranda consideró que las plataformas digitales tienen responsabilidades pendientes en materia de regulación y que el Estado debe intervenir frente a situaciones que pueden derivar en hechos graves.

Redes sociales, comparación y autoestima

Otro de los ejes de la entrevista fue el impacto de las redes sociales en la salud mental, especialmente en relación con la autoestima, la depresión y la exposición permanente de la vida cotidiana.

En vísperas de las fiestas de fin de año, cuando suelen multiplicarse las publicaciones sobre reuniones familiares, decoraciones navideñas y preparativos, el psicólogo explicó que las plataformas funcionan como espacios de exhibición donde las imágenes pueden generar tanto admiración como comparación.

"Las redes son una vidriera", definió.

A partir de esa comparación constante, explicó que las personas pueden experimentar sensaciones diferentes frente a las imágenes que observan. Para graficarlo, comparó el efecto de las redes con el momento en que alguien se mira al espejo y su percepción de sí mismo cambia según cómo se siente ese día.

Sin embargo, advirtió que la imagen representa solamente una dimensión de la identidad y que existen otros aspectos más profundos y permanentes que no dependen de la exposición digital.

Entre ellos mencionó los deseos personales, los proyectos y la capacidad de sostener esfuerzos a largo plazo para alcanzar objetivos. Como ejemplo, señaló el recorrido de quien asiste diariamente a la universidad hasta conseguir un título o de quien mantiene un trabajo de manera disciplinada para obtener resultados.

De esta manera, Aranda planteó la importancia de no reducir el valor personal a lo que se muestra en las redes sociales y de recuperar aquellos aspectos de la vida que se construyen en el tiempo, lejos de la exposición y la aprobación inmediata.

En su reflexión general, el profesional insistió en que atravesar las dificultades requiere reconocer los límites individuales, revisar las expectativas y fortalecer los vínculos. En un contexto de incertidumbre, el acompañamiento y la posibilidad de hablar sobre lo que sucede aparecen como herramientas fundamentales para cuidar la salud mental.