El procedimiento fue llevado a cabo en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación por disposición de la Fiscalía General. El establecimiento permanece cerrado al público desde hace seis meses y su propietario aseguró que ya presentó toda la documentación requerida.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 9:48hs.

Agentes de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, junto con integrantes de la Brigada de Control Ambiental del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, realizaron el pasado 17 de noviembre una inspección en el Zoo Bal Park de Montecarlo. El procedimiento fue dispuesto por la Fiscalía General y tuvo como objetivo relevar los ejemplares de fauna silvestre alojados en el predio, verificar la documentación sobre su origen y constatar las condiciones sanitarias y edilicias del establecimiento.

La intervención se produjo mientras el lugar continúa cerrado al público desde hace seis meses. Tras el operativo, el propietario, Nicolás Neumann, cuestionó la reiteración de los controles y las demoras administrativas que, según sostuvo, impiden avanzar con la habilitación definitiva.

En relación con el procedimiento, explicó que los inspectores solicitaron autorización para ingresar y que no hubo impedimentos por parte de la administración del establecimiento. “Se presentaron con un papel de inspección pidiendo autorización para ingresar y obviamente pueden entrar porque nosotros no nos negamos a nada”, señaló.

Neumann indicó que los agentes le manifestaron que la inspección se originó a partir de denuncias impulsadas por la fundación Ohana, a través de un video enviado a las autoridades nacionales. Según su versión, al llegar al predio encontraron una situación diferente a la que se había planteado inicialmente.

“Ellos hablaron con el fiscal y nos dijeron que vinieron por una cosa que planteó Ohana, a raíz de un video que enviaron a Nación y que al llegar encontraron otra realidad totalmente distinta. Nos manifestaron que están conformes con lo que vieron”, afirmó.

El propietario también sostuvo que la documentación solicitada ya fue presentada ante la Justicia y el Ministerio de Ecología de Misiones desde enero. Según detalló, entregaron un inventario de los animales que incluye información sobre su origen, alimentación, fotografías, medidas y numeración de los recintos.

Además, cuestionó la cantidad de relevamientos realizados en el establecimiento y afirmó que este último procedimiento fue el décimo control. Entre los organismos e instituciones que ya intervinieron mencionó al Ministerio de Ecología provincial, el Instituto Misionero de la Biodiversidad, el SENASA, la Fundación Aves Argentinas, el Juzgado de Puerto Rico y el Juzgado de Paz local.

“Todos los animales están registrados en el Ministerio de Ecología. Hay ejemplares, como los dos cóndores reales, que están acá desde 1980, cuando ni siquiera existía el Ministerio de Ecología. Este fue el primer centro de rescate y atención de animales de la provincia; antes lo primero era salvarle la vida al animal lastimado, que es lo urgente”, expresó.

La situación de los animales y el cierre del establecimiento

Otro de los planteos de Neumann está relacionado con la situación de los aproximadamente 400 animales que permanecen en el predio, entre ejemplares de fauna silvestre, doméstica y de granja. Según explicó, muchos de ellos no podrían sobrevivir en libertad debido a sus antecedentes de cautiverio o a las lesiones que presentaban cuando fueron rescatados.

En ese contexto, advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sistema provincial de recepción de fauna silvestre y señaló que el Zoo Bal Park tiene prohibido recibir nuevos animales heridos por disposición oficial.

Por último, el propietario hizo referencia al impacto económico que representa mantener el establecimiento cerrado durante medio año, sin ingresos provenientes de las visitas del público. “Hace seis meses que este lugar no recauda nada y parece que a nadie le importa. Estamos cumpliendo con todo lo que nos piden para la habilitación definitiva, pero seguimos sin avances concretos”, manifestó.

Neumann adelantó que durante la próxima semana esperan recibir una nueva visita de autoridades provinciales, en busca de avanzar con los trámites pendientes para la habilitación del establecimiento.