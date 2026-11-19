Dos de Mayo: una niña de 10 años murió tras sufrir una descarga eléctrica

El trágico hecho ocurrió en la mañana del miércoles, la menor ingresó al hospital sin signos vitales. La policía investiga el hecho.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 10:21hs.

Una niña de 10 años falleció luego de sufrir una aparente descarga eléctrica en su domicilio, ubicado en el barrio Santa Rita de la localidad de Dos de Mayo. El fatal desenlace ocurrió en la mañana del miércoles. Fuentes policiales dieron a conocer que la menor fue traslada de urgencia desde su vivienda al Hospital Nivel I de la localidad, donde ingresó sin signos vitales. En el lugar intervino personal de la Comisaría Seccional Primera, dependiente de la Unidad Regional VIII. La policía investiga las circunstancias en las que se produjo la descarga eléctrica.

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