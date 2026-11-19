El plantel femenino de la categoría se consagró como el mejor de la región y ahora buscará el cetro nacional del torneo Regional Federal de fútbol. El próximo paso, el 12 de diciembre en Río Cuarto. Una historia de esfuerzo y persistencia.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 9:20hs.

El equipo ya tiene una identidad consolidada tras años de trabajo. // Foto modificada con IA.

Las chicas del sub 15 femenino de River Plate de Santa Rita -representantes de la Liga Obereña- ya se alistan para dar un nuevo paso en su camino a la gloria. Y es que después de coronarse como las mejores en la región Litoral Norte, el próximo mes jugarán por un lugar en la gran final del torneo Regional Federal Amateur, en Córdoba.

Tamaña responsabilidad se ganó en la cancha, con el esfuerzo de todos los que confiaron en este proyecto.

Las comandadas por Mónica Rochol y Liliana Báez desplegaron un fútbol vistoso en la reciente finalísima en la que se impusieron a Bartolomé Mitre, en Posadas (fue 3-3 en el global y 5-4 en los penales) y se ganaron el derecho de jugar los cuartos de final el venidero 12 de diciembre ante El Olimpo de Concordia.

Será un viaje histórico a Río Cuarto, Córdoba, en el que hay un esfuerzo detrás que merece ser contado.

Luis Nonnenmacher es dueño de una casa de repuestos en Santa Rita. Junto a él, un grupo de padres decidieron darle rienda suelta al sueño de sus hijas y conformaron la divisional sub 15 de River.

“Esto arrancó hace cuatro años pero hace tres que pisó fuerte. Siempre digo que la movilidad es lo más importante a la hora de competir y así fue que me compré una Sprinter para trasladar a todas las categorías femeninas del club, y la 2010 masculino”, arrancó Luisito en diálogo con El Territorio.

“Fue complicado porque nadie se quería hacer cargo. Mónica (la DT) se sumó a la sub 15 y también lo hizo Liliana (ayudante); ambas aceptaron sin dudarlo. Hubo un enorme esfuerzo por el tema de transporte, se mandó nota en todos lados y finalmente se consiguieron colaboraciones con clientes de mi casa de repuestos y otros negocios”, siguió.

Fue así que las chicas acudieron a cada escenario en este Regional Federal. Un punto que terminó siendo determinante para consagrarse como las mejores de la zona, principalmente porque siempre contaron con recambio.

Aunque para este desafío que se aproxima en territorio cordobés se requiere de un apoyo más grande. Los cuartos de final a nivel nacional se jugarán el 12 de diciembre en Río Cuarto, en tanto que las semifinales serán un día después en el mismo lugar. El club calcula un gasto de 60 mil pesos por día para cada chica sólo en hospedaje, que hasta puede ser 120 mil si quedan entre las mejores cuatro.

“El club aportó y el intendente también. Se consiguió un micro grande ya que somos un total de 26 los que viajamos; además se hubo donación económica de los comerciantes por lo que estamos encaminados”, agregó Luis.

“Estoy convencido que vamos a dar el paso. Tienen buen estado físico, capacidad y garra. La final del Regional sub 15 será en Buenos Aires, en el predio de Messi. Estar ahí es el sueño de todos y tenemos que prepararnos”, cerró.

Las chicas que buscarán la gloria son las siguientes: Sahira Abril Lovera, Miliana Anahi García, Alina Isabel Oliveira, Agustina Alina Mailen Friederich, Meliza Yisel Verepkowski, Karen Leonela Gocks, Karol Antonela Gocks, Maira Gabriela Viera, Ximena Agustina Soto, Lara Yoselin Díaz, Brenda Ludmila Minuzzo, Saira Milena Muller, Kyara Magali Pittana, Luna Ariadna Monteiro, Natasha Nicol Nonnenmacher, Melisa Fernanda Dos Santos y Camila Guadalupe Perini.