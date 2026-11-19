La gala se realizará el sábado 28 de noviembre, a las 20.30, en el hotel de la casa de juegos ubicado en Bertrán y Mitre. Participarán maestros, bailarines, productores y gestores culturales de distintas provincias argentinas y países de la región.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 9:35hs.

La ciudad correntina de Santo Tomé se prepara para recibir a representantes del ámbito artístico y cultural en una nueva edición de los Premios Estrella del Mercosur, una propuesta que busca reconocer las trayectorias profesionales y fortalecer los vínculos entre referentes de la danza de Argentina y Latinoamérica.

La convocatoria reúne a maestros, profesores, bailarines, directores de academias, productores y gestores culturales de distintos puntos del país. Entre los participantes confirmados se encuentran representantes de Buenos Aires, Salta, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones y diferentes localidades de Corrientes.

Además, el encuentro contará con presencia internacional de referentes provenientes de Bolivia, Brasil y Paraguay, entre otros países de la región.

La iniciativa es organizada por DANZALMA GROUP, con el aval institucional de la Confederación Mundial de Profesionales de Danza, bajo la dirección de Héctor Galarza, director artístico y gestor cultural vinculado al sector.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca trascender una ceremonia de premiación y convertirse en un espacio de intercambio entre distintas generaciones, disciplinas y expresiones artísticas. En ese sentido, el objetivo es reconocer las trayectorias, valorar el trabajo de quienes se dedican a la formación y difusión de la danza y promover la integración cultural entre los países del Mercosur.

La participación de representantes de diferentes provincias y países también permitirá generar vínculos profesionales y visibilizar el trabajo que se desarrolla en academias, instituciones y espacios artísticos de la región.

La gala tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a las 20.30, en el hotel de la casa de juegos ubicado en la intersección de las calles Bertrán y Mitre de Santo Tomé. La velada combinará reconocimientos y distinciones a referentes del ámbito de la danza y la cultura.

Para DANZALMA GROUP, esta realización forma parte de una propuesta orientada a impulsar el desarrollo profesional de la disciplina, fomentar el intercambio cultural y generar oportunidades de proyección para quienes trabajan en distintos escenarios.

De esta manera, Santo Tomé será sede de un encuentro artístico que reunirá a representantes de diferentes países y provincias, con la danza como punto de encuentro e integración cultural.