La iniciativa busca unificar criterios de actuación, fortalecer la prevención y garantizar un acompañamiento integral a las personas gestantes. El documento fue presentado por la Residencia de Obstetricia junto a profesionales de distintos servicios de la institución.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 7:15hs.

El Hospital Universitario San Juan Bautista de Santo Tomé presentó este miércoles 18 de noviembre el primer Protocolo Institucional de Abuso de Sustancias en el Embarazo, una herramienta destinada a mejorar la prevención, detección y abordaje del consumo problemático durante la gestación.

La presentación se realizó durante una charla informativa en el pabellón Centeno y estuvo a cargo de la Residencia de Obstetricia, encabezada por la jefa del servicio, la doctora Gisela Acuña, junto a otros profesionales del establecimiento.

La propuesta apunta a establecer criterios comunes de actuación frente a estas situaciones y fortalecer la respuesta sanitaria mediante un abordaje integral. Se trata de una problemática compleja que requiere la intervención coordinada de diferentes especialidades para atender las necesidades de cada paciente.

En ese sentido, el encuentro contó con la participación de representantes de distintos servicios hospitalarios, con el objetivo de promover el trabajo multidisciplinario y generar herramientas compartidas para la atención de las personas gestantes.

El protocolo contempla pautas para garantizar un acompañamiento adecuado y brindar respuestas oportunas, priorizando tanto la salud de la madre como la del bebé.

Con esta iniciativa, el Hospital San Juan Bautista busca fortalecer sus estrategias institucionales de prevención y atención, además de promover espacios de capacitación, intercambio profesional y articulación entre los equipos de salud.