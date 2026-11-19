El nuevo monitor de inflación que lanzó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) permite seguir la evolución de los precios desde 1979 y calcular cuánto rindió el dinero a lo largo del tiempo. Según la herramienta, lo que costaba $100.000 al cierre de 2023 pasó a requerir $337.234 en octubre de este año.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 8:24hs.

El salario y dinero de bolsillo en Misiones perdió el 70,3% de su poder de compra entre diciembre de 2023 y octubre de 2026.

Este y cualquier otro cálculo de comparación de inflación mes a mes lo posibilita el nuevo monitor de inflación que presentó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). Se trata de una herramienta que grafica la evolución de los precios en Misiones desde 1979 y permite medir cuánto se modificó la capacidad adquisitiva de la moneda en distintos períodos.

Uno de los indicadores más contundentes de la interfaz mostró que un conjunto de bienes y servicios que en diciembre de 2023 costaban $100.000 pasó a costar $337.234 en octubre de 2026. Es decir que en ese lapso, los precios se multiplicaron por 3,37, con una inflación acumulada del 237,2%.

La variación también permite dimensionar cuánto se redujo la capacidad de compra: de cada 100 productos o servicios que podían adquirirse a fines de 2023, en octubre de 2026 se podían comprar casi 30, con la misma cantidad de pesos. Es decir, para mantener el nivel de consumo inicial fue necesario incrementar considerablemente los ingresos.

El monitor facilita, además, realizar comparaciones interanuales que permiten observar cómo evolucionó el costo de vida durante los últimos doce meses. Entre octubre de 2025 y el de este año, el índice de precios al consumidor (IPC) registró un aumento del 35,9%. En ese período, un importe fijo conservó el 73,6% de su capacidad de compra inicial, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo del 26,4%.

En términos concretos, algo que costaba $100.000 en octubre pasado pasó a valer $135.893 en octubre de 2026. La diferencia refleja el incremento que debió afrontar un consumidor para acceder a los mismos bienes y servicios.

La publicación de estos indicadores se produce luego de que el Indec difundiera la inflación correspondiente a octubre, que mostró una variación del 1,5% en el nordeste argentino (NEA), la menor entre las regiones del país. El resultado representó una desaceleración respecto de septiembre, cuando el incremento había sido del 1,7%.

Sin embargo, la región mantuvo los mayores registros en las mediciones acumulada e interanual. Entre enero y octubre, los precios aumentaron un 28,4%, mientras que la comparación con octubre de 2025 arrojó una suba del 35,9%. Ambos indicadores quedaron por encima del promedio nacional.