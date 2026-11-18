Una joven de 21 años y su pequeño hijo de tres años perdieron todas sus pertenencias tras el incendio de su casa, ocurrido este miércoles por la tarde en el barrio Prosol. No hubo personas lesionadas y los daños fueron totales

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 21:35hs.

El incendio se registró alrededor de las 17.30 de este miércoles en una vivienda de madera ubicada sobre la calle Reconquista, en el barrio Prosol de Jardín América. En el inmueble residían Luciana D. L., de 21 años, y su hijo de tres años, quienes lograron salir antes de que las llamas consumieran por completo la estructura.

Ante la emergencia, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios y Bomberos de la Policía, que trabajaron para controlar y extinguir el fuego. Pese a la magnitud del incendio, no se registraron víctimas ni personas lesionadas, aunque la vivienda sufrió pérdidas totales.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el foco ígneo se habría iniciado en una de las habitaciones a raíz de un cortocircuito. Por el momento, la principal consecuencia del siniestro fueron los daños materiales.

Se trata del segundo incendio de una vivienda registrado en Jardín América durante noviembre. Hace aproximadamente dos semanas, otro inmueble del mismo barrio fue alcanzado por las llamas. En aquella oportunidad, en la casa vivían tres adultos, de 37, 45 y 18 años, y cinco menores de 16, 11, 9 y 1 año, además de un bebé de tres meses.

Al igual que en este último episodio, los integrantes de esa familia también perdieron sus pertenencias y quedaron con lo puesto. En ese caso tampoco se reportaron personas heridas.