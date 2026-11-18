La última edición de 2026 se realizará este viernes 20 de noviembre y reunirá a investigadores de cuatro proyectos del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA).

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 21:00hs.

El Happy Hour Científico Iguazú tendrá su último encuentro del año con una propuesta centrada en la convivencia entre las personas y la fauna silvestre de la región. Bajo el título "Compartir el territorio: la coexistencia con la fauna silvestre", la actividad se realizará este viernes 20 de noviembre, desde las 20, en Resident Social Club de Puerto Iguazú, ubicado en Fontanarrosa s/n y 1º de Mayo. La entrada será libre y gratuita.

La iniciativa busca acercar a la comunidad los temas que se investigan en Puerto Iguazú y sus alrededores, además de generar un espacio para conocer a los profesionales que llevan adelante esos trabajos. El proyecto es impulsado por la Asociación Civil CeIBA y cuenta con el respaldo científico del Instituto de Biología Subtropical (IBS), dependiente del Conicet y la Unam.

La conversación estará basada en las experiencias de investigación de cuatro proyectos del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). Participarán Victoria Gross y Sebastián Costa, del Proyecto Yaguareté; Valentín Zárate, del Proyecto Caí; Juan Pablo Arrabal, del Proyecto Nasua; y Yamil Di Blanco, del Proyecto Tatú Carreta.

Durante el encuentro, los investigadores compartirán sus experiencias y abordarán los desafíos que implica la coexistencia con la fauna silvestre, así como las herramientas que aporta la investigación científica para comprender estas situaciones y encontrar formas de abordarlas. También se pondrá en valor la articulación entre investigadores, instituciones y comunidades.

Como en cada edición, la actividad incluirá un espacio abierto para preguntas e intercambio con el público. La propuesta busca mantener el carácter participativo del Happy Hour Científico Iguazú y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la comunidad.