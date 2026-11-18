El Happy Hour Científico Iguazú cierra el año con un encuentro sobre la convivencia con la fauna silvestre
El Happy Hour Científico Iguazú tendrá su último encuentro del año con una propuesta centrada en la convivencia entre las personas y la fauna silvestre de la región. Bajo el título "Compartir el territorio: la coexistencia con la fauna silvestre", la actividad se realizará este viernes 20 de noviembre, desde las 20, en Resident Social Club de Puerto Iguazú, ubicado en Fontanarrosa s/n y 1º de Mayo. La entrada será libre y gratuita.
La iniciativa busca acercar a la comunidad los temas que se investigan en Puerto Iguazú y sus alrededores, además de generar un espacio para conocer a los profesionales que llevan adelante esos trabajos. El proyecto es impulsado por la Asociación Civil CeIBA y cuenta con el respaldo científico del Instituto de Biología Subtropical (IBS), dependiente del Conicet y la Unam.
La conversación estará basada en las experiencias de investigación de cuatro proyectos del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). Participarán Victoria Gross y Sebastián Costa, del Proyecto Yaguareté; Valentín Zárate, del Proyecto Caí; Juan Pablo Arrabal, del Proyecto Nasua; y Yamil Di Blanco, del Proyecto Tatú Carreta.
Durante el encuentro, los investigadores compartirán sus experiencias y abordarán los desafíos que implica la coexistencia con la fauna silvestre, así como las herramientas que aporta la investigación científica para comprender estas situaciones y encontrar formas de abordarlas. También se pondrá en valor la articulación entre investigadores, instituciones y comunidades.
Como en cada edición, la actividad incluirá un espacio abierto para preguntas e intercambio con el público. La propuesta busca mantener el carácter participativo del Happy Hour Científico Iguazú y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la comunidad.