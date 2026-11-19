El oficialismo reunió 126 de los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate y no pudo avanzar con dos proyectos impulsados por el Gobierno nacional. Las diferencias con bloques aliados por la integración del Consejo de la Magistratura y la ley de biocombustibles incidieron en las ausencias.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 6:57hs.

La Cámara de Diputados no pudo realizar la sesión especial prevista para este miércoles debido a la falta de quorum. El bloque de La Libertad Avanza consiguió reunir 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para abrir el recinto, por lo que quedaron sin tratamiento una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la denominada ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La convocatoria formaba parte de la estrategia del oficialismo para acelerar la actividad parlamentaria durante las últimas semanas del período de sesiones ordinarias. Para conseguir el número necesario, el bloque libertario contaba con el respaldo del PRO, la UCR y representantes de distintos espacios provinciales de San Juan, Tucumán, Salta y Misiones.

Sin embargo, el bloque Provincias Unidas decidió no acompañar la convocatoria, en medio de diferencias con el Gobierno por la distribución de lugares en el Consejo de la Magistratura. Ese espacio había reclamado públicamente la incorporación de los diputados Juan Brugge y Pablo Farías como representantes en el organismo.

A ese escenario se sumaron otros bloques opositores, entre ellos Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, la Coalición Cívica y el MID. También se ausentó el diputado Álvaro González, del PRO, identificado con el sector del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Entre los motivos que explicaron las ausencias también aparecieron los desacuerdos por la ley de biocombustibles, que tiene reclamos de modificaciones por parte del PRO y genera diferencias con representantes de Santa Fe y Córdoba.

El diputado Eduardo Falcone, del MID, sostuvo que su espacio no acompañó la sesión por las modificaciones previstas en materia electoral que, según planteó, afectarían a los partidos políticos. Por su parte, otro de los legisladores ausentes cuestionó las condiciones de negociación del Presupuesto 2027 y consideró que participar de la convocatoria implicaba facilitar su posterior aprobación.

Los proyectos que quedaron pendientes

Uno de los principales puntos del temario era la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo en el marco del reclamo argentino por las islas Malvinas. El proyecto propone endurecer las sanciones contra quienes realicen actividades de exploración y explotación de recursos naturales sin autorización en las islas y los espacios marítimos circundantes.

Además, contempla modificaciones en áreas de defensa e inteligencia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente. Uno de los aspectos que generaba debate era la incorporación de sanciones y figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera y el financiamiento electoral proveniente del exterior.

El otro proyecto central era la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya había sido tratada en el Senado con modificaciones. La iniciativa establece como misión principal del organismo preservar el valor de la moneda y plantea restricciones al financiamiento del sector público, además de prohibir la utilización de nuevas Letras Intransferibles.

El temario también incluía el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, además de iniciativas vinculadas con el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y el régimen para pequeñas y medianas empresas.

Tras la caída de la sesión, el oficialismo deberá reordenar su agenda legislativa. La próxima convocatoria prevista en Diputados es para el 25 de noviembre, cuando se buscará tratar el Presupuesto 2027.