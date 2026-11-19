En una entrevista televisiva, el Presidente volvió a defender el rumbo de su gestión de gobierno y a ratificar la política económica, aunque reconoció que sí existen argentinos que experimentan dificultades.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 2:53hs.

En medio de una interna recalcitrante dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei salió a reafirmar su alianza con Patricia Bullrich en una entrevista televisiva e incluso negó que sus dichos de que “hay gente que está dispuesta a hundir el barco” haya sido destinada a la jefa del bloque de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich. “Ni loco, se lo escribí al kirchnerismo”, sostuvo de manera desopilante el mandatario.

Según el mandatario, la exministra de Seguridad no integra el grupo que propone flexibilizar la política monetaria —a quienes calificó de “disparatados”— y descartó que sus declaraciones en relación a la crisis económica impliquen una ruptura.

“Hay muchos argentinos que tienen muchos dólares afuera. Entonces viven pidiendo devaluación. Ahora, cuando usted pide devaluación, ¿sabe lo que está pidiendo? Salarios bajos, salarios miserables. Pero los tipos quieren vivir de eso. O los que reciben o recibían alguna prebenda o alguna protección del Estado, esos quieren romper todo, pero del otro lado tienen un montón de amigos”, expresó, haciendo caso omiso a que en la actualidad los salarios ya se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

No es pobreza sino “privaciones”

En relación a la profunda crisis inflacionaria que asola en la Argentina, el Presidente volvió a poner sobre la mesa que para su gestión de gobierno -aún con la reciente visita y mensaje del Papa- las personas sí están al servicio de la economía e incluso la economía está por encima de las personas. “Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal”, dijo al tiempo que aseguró que cualquier política destinada a aliviar a las personas empobrecidas implicaría recurrir al endeudamiento, a la emisión monetaria o a la suba de impuestos, lo cual es “inviable” para su modelo de país. Al respecto, calificó al endeudamiento como “profundamente inmoral”, porque implica trasladar el costo a generaciones futuras. Sin embargo, no está dispuesto a impulsar ninguna política que contenga los niveles de empobrecimiento y endeudamiento que, paradójicamente, generó su propio plan de gobierno.

No conforme con lo expresado, el mandatario también volvió a salir al cruce sobre la realidad de la mayoría de los argentinos: “la gente no llega a fin de mes”. La calificó de “mentira” y apuntó, nuevamente, contra su difusión, como cuando espetó a este diario por haber replicado los datos de un estudio reciente en la materia.

“Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, afirmó, negando su propia calidad de político. Milei, sin embargo, reconoció que la gente se endeuda para llegar a fin de mes, pero al mes siguiente debe pagar. “Eso dura un solo período. Si usted sigue teniendo este problema, lo único que está haciendo es pasarlo en el tiempo”, expresó sin mayores argumentos.

No obstante, el Presidente admitió que existen argentinos con dificultades económicas reales, a los cuales se negó a encuadrar dentro del concepto de pobreza sino que se trata de experimentar “privaciones”. “Si usted me dice que el problema es que la gente experimenta privaciones, entonces no es ‘la gente no llega a fin de mes’; es ‘la gente experimenta privaciones’. Bueno, eso está capturado en el indicador de pobreza”, señaló.