La muestra sirvió para que los alumnos de la institución muestren todo lo aprendido durante el año escolar.

miércoles 18 de noviembre de 2026 | 22:00hs.

La Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) Nº 33 de Puerto Libertad realizó la 13ª edición de la Expotécnica. El concurrido evento fue organizado por la comunidad educativa, integrada por alumnos, profesores y familiares.

La muestra sirvió para que los alumnos de la institución muestren todo lo aprendido durante el año escolar.

También visitaron la muestra en la ocasión, alumnos primarios del Instituto Puerto Bemberg, la escuela Nº 511 del barrio Cooperativa del sector rural local, y representantes de las escuelas técnicas de Eldorado y Puerto Piray.

La EPET Nº 33 fue fundada el 20 de marzo del año 2012, siendo director desde entonces el profesor Julio César Benítez. La matrícula actual del establecimiento educativo es de 285 alumnos, provenientes del centro urbano y rural de la localidad, y de Colonia Wanda. El título que obtienen los egresados luego de 6 años de estudio, es de técnico en equipos e instalaciones electromecánicas.

En el fin del año lectivo 2026 estará egresando la 10ª promoción de técnicos, con 30 graduados, siendo la fecha de recepción el 12 de diciembre en el polideportivo municipal ‘Pedro Antonio Riveros’.

Desde la institución señalaron que las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 están abiertas, de lunes a viernes en el horario de 7 a 12 y 13 a 17, en el establecimiento escolar.