Los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China mantuvieron un encuentro de aproximadamente una hora en la ciudad de Shenzhen, en el marco de la cumbre de la APEC. La agenda incluyó la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán y la necesidad de reducir los arsenales nucleares.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 8:05hs.

Los presidentes Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping mantuvieron este jueves una reunión trilateral en la ciudad china de Shenzhen, en un encuentro considerado histórico por sus protagonistas y que estuvo atravesado por las principales tensiones geopolíticas internacionales. Durante la conversación, que se extendió alrededor de una hora, los mandatarios plantearon la necesidad de preservar la paz mundial y avanzar en el diálogo sobre el desarme nuclear.

El presidente chino calificó la reunión como un acontecimiento de importancia histórica. “La reunión, por primera vez en la historia, de los líderes de China, Rusia y Estados Unidos tiene una importancia histórica trascendental”, expresó Xi al iniciar las conversaciones.

Por su parte, Trump destacó el carácter inédito de la cumbre y aseguró que los tres países estaban “haciendo historia”.

Uno de los principales ejes del encuentro fue la reducción de los arsenales nucleares. El mandatario estadounidense sostuvo que las tres potencias tienen capacidad para avanzar en ese sentido y disminuir los riesgos de una eventual utilización de estas armas.

“Estamos en capacidad de dialogar sobre cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas”, afirmó Trump.

Además, consideró que Estados Unidos, Rusia y China ocupan una posición clave para impulsar acuerdos internacionales en materia de seguridad y evitar la proliferación nuclear. En ese contexto, mencionó la situación de Irán y reiteró que su gobierno busca impedir que ese país desarrolle armamento nuclear.

Xi Jinping también hizo hincapié en la necesidad de evitar una escalada de las tensiones y sostuvo que “hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear”.

La guerra en Ucrania, otro punto de la agenda

El conflicto entre Rusia y Ucrania también formó parte de las conversaciones. Trump manifestó que esperaba encontrar puntos de acercamiento con Putin para avanzar hacia el final de la guerra.

“Creo que él y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra”, expresó el presidente estadounidense.

Putin, en tanto, señaló que las tres potencias comparten intereses en la resolución de conflictos internacionales y destacó la importancia de trabajar conjuntamente para alcanzar acuerdos.

El mandatario ruso sostuvo que Estados Unidos, China y Rusia tienen “muchos intereses en común”, especialmente en lo relacionado con la solución de conflictos regionales, entre ellos la guerra en Ucrania.

La reunión se desarrolló en el complejo Kylin Villa, en Shenzhen, en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La cumbre fue seguida de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, ante la posibilidad de que las conversaciones entre las tres potencias tengan consecuencias sobre el equilibrio geopolítico internacional.

Los encuentros bilaterales previos

Antes de la reunión trilateral, Trump mantuvo encuentros por separado con Putin y Xi Jinping. Al recibir al presidente ruso, lo saludó con un apretón de manos y lo llamó “mi amigo”. También manifestó su expectativa de que la relación entre ambos permita alcanzar resultados positivos.

Con Xi, en tanto, destacó el vínculo personal y político que construyeron y adelantó que uno de los temas de conversación sería la posibilidad de incrementar las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses, especialmente soja.

También mencionó el interés de ambos países en trabajar para reabrir el estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Irán.

Por su parte, Xi había mantenido previamente una reunión de más de dos horas con Putin, durante la cual ambos defendieron la construcción de un orden internacional multipolar y destacaron la solidez de la relación estratégica entre sus países.

En paralelo a las actividades de la APEC, Trump también se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria calificó el encuentro como “muy bueno” y entre los temas previstos figuraban el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la situación migratoria en la frontera.

La cumbre de Shenzhen concentró así la atención internacional en las conversaciones entre los líderes de las tres principales potencias nucleares, en un escenario marcado por conflictos armados, tensiones comerciales y disputas por el liderazgo global.