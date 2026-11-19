La OPAD mantiene vigente una advertencia celeste para este jueves en Posadas por chaparrones hacia la tarde, mientras que para el viernes elevó el aviso a nivel naranja ante la llegada de lluvias y tormentas ocasionalmente fuertes. El sábado continuará inestable, aunque con mejoras temporarias.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 7:35hs.

La jornada arrancó templada en Posadas, con una mínima de 21°C, y se perfila cálida hacia la tarde con una máxima de 30°C y nubosidad variable. Bajo advertencia celeste de la OPAD, se esperan chaparrones vespertinos, mientras la radiación UV alcanzará un nivel alto y el riesgo de incendios seguirá bajo. En el resto de la provincia el calor se sentirá con algo más de fuerza en el norte, con máximas previstas de 33°C en Puerto Iguazú y 32°C en Eldorado, en tanto que Oberá y San Pedro rondarán los 30°C.

Viernes 20 de noviembre: advertencia naranja por tormentas fuertes

El tramo final de la semana laboral estará marcado por el mal tiempo en la capital misionera, donde rige una advertencia naranja ante la probabilidad de lluvias y tormentas ocasionalmente fuertes. Con cielo de nubosidad variable y un índice UV moderado, la temperatura se moverá entre los 23°C de mínima y una máxima de 29°C. El riesgo de incendios continuará en nivel bajo gracias a la humedad y las precipitaciones previstas.

Sábado 21 de noviembre: fin de semana caluroso y chaparrones dispersos

Para el inicio del fin de semana las condiciones tenderán a mejorar de forma parcial, aunque la OPAD mantiene una advertencia celeste por chaparrones dispersos. El ambiente se tornará caluroso en Posadas, con una mínima de 22°C y una máxima de 29°C, acompañado por nubosidad variable. La radiación UV volverá a ubicarse en nivel alto y el riesgo de incendios permanecerá bajo.

Qué tener en cuenta

Precaución el viernes: ante la advertencia naranja por tormentas fuertes, conviene evitar traslados innecesarios durante los momentos de lluvia intensa y asegurar objetos sueltos en patios o balcones.

Paraguas a mano todo el tramo: tanto hoy por la tarde como el sábado pueden registrarse chaparrones aislados.

Protección solar: en los ratos de sol de hoy y del sábado el índice UV será alto, por lo que se recomienda usar protector solar y gorra.