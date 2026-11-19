Puerto Piray: un hombre terminó detenido tras ser acusado de violencia familiar

El hecho se registró en la madrugada de este jueves en un inquilinato. Una discusión fue escalando su violencia a tal punto que el hombre termino demorado.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 9:30hs.

La tranquilidad de un inquilinato se vio alterada en la madrugada de este jueves en momentos que una pareja de sordos protagonizó una discusión que fue escalando el nivel de violencia a tal punto que un hombre de 35 años terminó demorada. Sucedió en el barrio Los Paraísos de Puerto Piray. Todo comenzó cerca de las cinco de la mañana, un llamado de la dueña del inmueble alertó a la policía sobre la situación. Una vez que los efectivos llegaron al lugar, intervinieron y procedieron a la detención de un hombre de 35 años. En tanto, su pareja, una mujer de 33, fue invitada a formalizar la correspondiente denuncia por violencia familiar. El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio.

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