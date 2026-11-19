Posadas debate este jueves una reforma al sistema electoral municipal

El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en comisión legislativa el último lunes y será tratado esta mañana en el recinto. Entre los cambios propuestos se encuentra la limitación de candidaturas, con un máximo de dos postulantes por partido y tres por frente electoral.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 9:24hs.

Foto: Julián Grondona

El Concejo Deliberante de Posadas tratará este jueves un proyecto de reforma electoral que propone introducir modificaciones en el sistema de participación política a nivel municipal. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría durante la reunión de comisión legislativa realizada el último lunes y será incorporada al temario de la sesión de esta mañana. Entre los principales puntos de la propuesta se encuentra la reducción de la cantidad de candidatos que podrán presentar los espacios políticos. De acuerdo con el proyecto, cada partido podrá llevar hasta dos postulantes, mientras que los frentes electorales tendrán un límite de tres candidatos. La iniciativa plantea una serie de modificaciones en las reglas de competencia electoral, con el objetivo de establecer nuevos criterios para la presentación de candidaturas y la participación de los distintos espacios políticos. Tras obtener el respaldo mayoritario en comisión, el expediente llegará al recinto para su tratamiento y votación por parte de los concejales.

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