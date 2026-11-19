El Xeneize se instaló en la ciudad colombiana para enfrentar el sábado a Atlético Mineiro de Brasil. El entrenador convocó a los 33 futbolistas del plantel y modificó los horarios de entrenamiento para favorecer la adaptación a las altas temperaturas.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 9:05hs.

Boca Juniors ya está en Barranquilla, Colombia, donde disputará el próximo sábado la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro de Brasil. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó el miércoles por la noche y comenzó la preparación para el partido decisivo, con el objetivo de volver a conquistar un título internacional después de 18 años.

A su llegada, el entrenador se refirió a las expectativas para el encuentro y destacó la importancia de afrontar este tipo de definiciones. “Las finales hay que saber jugarlas”, expresó.

Arruabarrena también señaló que las condiciones climáticas serán un aspecto a tener en cuenta durante el partido. “Ya veremos el tema de la humedad y el calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar”, sostuvo.

En relación con el rival, el técnico consideró que ambos equipos llegaron a la definición por sus propios méritos. “Mineiro llegó a la final por sus cualidades, nosotros lo mismo. Esperemos el sábado estar mejor que ellos y tratar de demostrarlo en el campo, que es donde se definen las cosas”, afirmó.

Cambios en la preparación por las altas temperaturas

La delegación xeneize se hospedó en el Hotel Estelar Alto Prado y permanecerá allí hasta el día del encuentro, que se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Debido al calor extremo de Barranquilla, el cuerpo técnico decidió modificar la planificación de los entrenamientos. Tanto el jueves como el viernes, las prácticas se realizarán a las 19.30, el mismo horario previsto para la final, con el propósito de que los futbolistas se adapten a las condiciones climáticas.

Las temperaturas podrían alcanzar los 32 grados durante el sábado, por lo que la humedad y el calor aparecen como factores importantes en la preparación.

Además, el equipo cambió el lugar previsto para las prácticas. Inicialmente, los entrenamientos iban a realizarse en el predio de la Federación Colombiana de Fútbol, pero finalmente se trasladaron al estadio Romelio Martínez.

Los jugadores que sigue de cerca el cuerpo técnico

Arruabarrena decidió convocar a los 33 futbolistas del plantel para viajar a Colombia, entre ellos el arquero Agustín Marchesín, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla y no estará disponible para la final.

El cuerpo técnico también presta especial atención a las condiciones físicas de Lautaro Blanco, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado.

Blanco había sido preservado en la semifinal de la Copa Argentina y no había entrenado a la par de sus compañeros el martes, aunque su presencia en la definición no estaría en duda.

Battaglia, por su parte, regresó a los entrenamientos grupales después de diez meses de inactividad por una operación en el tendón de Aquiles derecho y llegaría en condiciones al encuentro.

En tanto, Delgado sufrió un esguince grado 1 en la rodilla y será evaluado durante los entrenamientos en Colombia. Sin embargo, existe optimismo respecto de su participación desde el inicio.

El viernes, Boca realizará el reconocimiento del campo de juego y posteriormente brindará una conferencia de prensa con la presencia del entrenador y Leandro Paredes.

La probable formación para enfrentar a Atlético Mineiro sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores.

El sábado, Boca tendrá la posibilidad de volver a levantar un trofeo internacional en una final que concentrará la atención de sus hinchas y que tendrá como escenario a Barranquilla.