La novela de Germán Dras publicada originalmente en 1943, vuelve a circular después de más de 80 años, de la mano de la editorial independiente “Monogramático”. La presentación será este jueves en “Tanta Tinta”, con la participación del periodista Roberto Maack y los investigadores Norma Wionczak y Federico García.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 10:21hs.

La editorial independiente “Monogramático”, radicada en Loreto, presenta una nueva edición de “Aguas Turbias”, la novela de Germán Dras publicada originalmente en 1943 y que vuelve a circular después de más de 80 años. La iniciativa forma parte de un proyecto de recuperación y difusión de la obra de uno de los autores fundamentales de las letras misioneras.

La presentación será el jueves 19 de noviembre, a las 19 horas, en el bar cultural “Tanta Tinta” (Belgrano 1771), en Posadas, con la participación del escritor y periodista Roberto Maack, la investigadora, historiadora y bibliotecaria Norma Wionczak y el investigador Federico García.

Impulsada por Luciano Páez Souza y Yanina Azucena, “Monogramático” lleva adelante un trabajo de investigación y rescate editorial que también incluye la reedición de “Selva Adentro”, otra novela de Dras que permanecía agotada desde hace décadas. El regreso de “Aguas Turbias” tuvo además una importante repercusión a partir del acompañamiento de la escritora Selva Almada, quien eligió la novela para su club de lectura de noviembre y destacó en sus redes sociales el valor de recuperar esta obra desde Misiones.

Páez Souza trabaja para que la obra de Dras pueda ser considerada por editoriales extranjeras. "Los textos de Dras no fueron traducidos a otros idiomas, y nos encantaría que se pueda traducir al portugués, al ruso, por ejemplo, estamos intentando tender puentes para que pueda darse", relató. El editor llevó los libros a un congreso internacional de editores en Emiratos Árabes Unidos, al que fue invitado con una beca, “El desafío es grande y muy hermoso, es que la literatura misionera pueda encontrar lectores en lugares distantes y además reforzar la circulación en nuestra provincia. Ese es uno de nuestros sueños más grandes con Monogramático”.

Con esta propuesta, la editorial busca acercar la literatura de Dras a nuevos lectores, escuelas y bibliotecas, además de proyectarla hacia otros países mediante la traducción y la vinculación con editoriales internacionales. Este nuevo lanzamiento constituye una oportunidad para redescubrir una voz literaria que supo retratar el paisaje, la gente y la historia de Misiones, y que vuelve a encontrar su lugar entre los lectores.