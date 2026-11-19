Alumnos de sexto año utilizaron materiales reciclados y motores reutilizados para fabricar ambos dispositivos, que presentaron en la Expotécnica tras varios meses de trabajo y pruebas.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 11:17hs.

La creatividad, el trabajo en equipo y el aprovechamiento de materiales reciclados fueron protagonistas de dos proyectos desarrollados por estudiantes de sexto año de la Epet 30 de San José. Se trata de una cortadora de césped eléctrica con tres niveles de regulación de altura y una máquina para elaborar algodón de azúcar, ambas construidas a partir de elementos reutilizados. Las iniciativas demandaron varios meses de trabajo, pruebas y modificaciones hasta alcanzar los resultados esperados.

“La idea surgió en 2025, de la necesidad de poder cortar el césped de una manera más eficiente y económica, haciendo uso de los recursos que teníamos a nuestra disposición. En ese momento era algo innovador porque nunca se había hecho una podadora de césped en el colegio, lo que nos motivó a realizar el proyecto”, dijo Yonathan Barros, quien junto a Facundo Zini y Leandro Pinto desarrolló la cortadora eléctrica.

Para su fabricación, los estudiantes utilizaron un motor de inducción de lavarropas, un capacitor de 14 microfaradios, un tambor de lavarropas, un recipiente de aceite de 250 litros, caños estructurales de 20 por 20 y de 20 por 30, cuatro ruedas de podadora, chapas, pintura, un interruptor y cables. Una de las principales características del dispositivo es su sistema de regulación de altura, que funciona de manera individual en cada rueda mediante pequeñas chapas y un mecanismo de tres muescas que permite seleccionar diferentes niveles de corte.

“Lo primero que nos presentó dificultades fue la cuchilla. El primer modelo era muy flexible y débil, mientras que el segundo era demasiado pesado y provocaba muchas vibraciones. En el tercero tuvimos un problema de desbalance por un error en el peso, que solucionamos soldando un contrapeso. También tuvimos algunos problemas para implementar el mango y los elevadores de las ruedas”, explicó el estudiante.

El desarrollo demandó seis meses de trabajo, sin contar los meses destinados a la planificación. Durante ese período realizaron varias pruebas para comprobar el funcionamiento de la máquina. Inicialmente, los inconvenientes estuvieron relacionados con el peso y la inestabilidad de la cuchilla. Una vez resueltos, continuaron con ajustes en la regulación de altura de las ruedas y en el mango, con el objetivo de lograr una mayor comodidad durante su utilización.

“Al final, después de varias pruebas y errores, logramos implementar las mejoras propuestas y presentar nuestro proyecto en la Expotécnica, cumpliendo nuestro objetivo”, expresó Barros sobre el resultado alcanzado junto a sus compañeros.

Una máquina para elaborar algodón de azúcar

Por otra parte, Guillermo Martínez, Federico Rodríguez, María Nacimento y Alberto Benítez desarrollaron una máquina para elaborar algodón de azúcar a partir de materiales reciclados y elementos de uso cotidiano. La iniciativa comenzó en 2025 como un proyecto escolar que despertó el interés de los estudiantes por su originalidad. Sin embargo, durante las primeras pruebas surgieron inconvenientes que los llevaron a retomar el trabajo este año para mejorar su funcionamiento.

“En 2026 decidimos recuperar y mejorar aquella máquina, que había presentado algunos inconvenientes durante las primeras pruebas. En lugar de construir otra desde cero, aprovechamos la estructura y el motor que ya teníamos, buscando solucionar los problemas y mejorar su funcionamiento”, contó Guillermo Martínez, uno de los integrantes del grupo.

Para la construcción utilizaron un barril metálico de 200 litros, latas de puré de tomate, una lata de cerveza, el cuerpo interior de un termo de acero inoxidable, un caño de cobre recuperado de una heladera y un motor de secarropas reutilizado. La elección de estos materiales permitió aprovechar componentes que ya tenían disponibles y realizar distintas modificaciones sin necesidad de fabricar nuevamente toda la estructura.

“Los primeros trompos no transmitían correctamente el calor, el azúcar tardaba demasiado en fundirse y algunos recipientes se descentraban, provocando vibraciones. También tuvimos problemas con la obstrucción de los orificios y con la salida del azúcar por la parte superior”, explicó Martínez sobre las principales dificultades que enfrentaron durante el desarrollo.

Esta nueva etapa de trabajo demandó aproximadamente cuatro meses, desde julio hasta noviembre de 2026. Para solucionar los inconvenientes, los estudiantes probaron diferentes materiales y diseños hasta fabricar un trompo de acero inoxidable recuperado de un termo. Además, modificaron las paredes exteriores, revisaron el motor e incorporaron soportes de goma para reducir las vibraciones y conseguir un funcionamiento más estable.

“Finalmente pudimos probarla y obtener algodón de azúcar. Después de varios intentos y modificaciones, conseguimos que el azúcar se fundiera correctamente y saliera por los orificios del trompo, formando las hebras características del algodón”, expresó Martínez sobre el resultado obtenido tras las diferentes pruebas realizadas.

Formación técnica

En cuanto a estas iniciativas, la directora de la Epet 30 de San José Obrero, Yamila Winnik, señaló que los proyectos involucran a estudiantes de toda la institución y no únicamente de sexto año. Cada grupo trabaja en propuestas acordes a sus conocimientos y capacidades, utilizando herramientas, equipamientos de la escuela y recursos disponibles. Estas actividades forman parte de la formación técnica y buscan preparar a los jóvenes tanto para incorporarse al mercado laboral como para impulsar sus propios emprendimientos.

“Queremos formar jóvenes capaces de crear, innovar, resolver problemas y llevar adelante sus propias ideas. Es muy importante que puedan llevar los conocimientos teóricos a la práctica, desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo”, sostuvo Winnik.

Respecto al acompañamiento, precisó que cada grupo cuenta con un profesor responsable de orientar las distintas etapas, desde la planificación e investigación hasta el diseño, la construcción y las pruebas. Los tiempos varían según la complejidad de cada propuesta. Asimismo, indicó que los trabajos se exhiben en la institución para compartirlos con la comunidad educativa y también participan en eventos externos cuando reciben invitaciones.

“Buscamos que nuestros egresados no sean solamente personas capacitadas para ocupar un puesto de trabajo, sino también jóvenes que tengan las herramientas y la confianza necesarias para crear sus propias oportunidades”, concluyó la directora.