Por mayoría, el Concejo Deliberante de Posadas aprobó la reforma electoral que elimina la ley de lemas y crea un régimen propio de elecciones. Ahora deberá ser refrendada por el Poder Ejecutivo. Es inminente la judicialización de la medida, bajo distintos argumentos relacionados con una imposibilidad de aplicación.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 11:01hs.

El Concejo Deliberante de Posadas aprobó este jueves la ordenanza que deroga la adhesión de la ciudad a la Ley de Lemas y establece un régimen electoral propio para los cargos municipales. La norma obtuvo nueve votos afirmativos y cinco abstenciones. Se abstuvieron los cuatro integrantes del bloque Posadas en Movimiento y Mario Martínez, de Hacemos.

Con el nuevo sistema se propone que cada lista compita con sus propios votos, sin sumar los de otras candidaturas del mismo partido o frente como fija la Ley de Lemas, que sigue vigente en el resto de la provincia. Cada partido podrá presentar hasta dos listas y cada frente electoral hasta tres. En la elección de intendente ganará la candidatura que obtenga más votos en forma individual. La ordenanza incorpora además la Boleta Única de Papel y crea un Tribunal Electoral Municipal.

La norma ahora debe ser refrendada por el Poder Ejecutivo municipal, para ser puesta en vigencia. Por otra parte, desde los sectores que están en contra de la modificación se adelantó que habrá presentaciones ante la Justicia por considerar que la normativa incumple con preceptos básicos de la Constitución provincial y choca con leyes de mayor rango. Además de otras inviabilidades o "huecos" legales que produce una normativa que consideran "apresurada". En el

Antes de la votación, el concejal Héctor Cardozo pidió que el proyecto volviera a comisión para dedicarle más tiempo a su análisis. La moción fue rechazada por nueve votos contra cinco. Acompañaron el pedido Mario Martínez, Laura Traid, Malena Mazal, Héctor Cardozo y Samira Almirón. Votaron en contra María Elena Fernández, Judith Salom, Fernando Zarza, Santiago Horianski, Valeria Gómez de Oliveira, Luciana Scromeda, Jair Dib, Pablo Argañaraz y Daniel Vigo.

Durante el debate, los concejales María Elena Fernández y Jair Dib ratificaron la necesidad de la reforma electoral y de la eliminación de la Ley de Lemas en la ciudad.

Laura Traid, presidenta del bloque Posadas en Movimiento, anticipó que su espacio no acompañaría la iniciativa. Planteó que el tiempo de análisis fue escaso y sostuvo que la reforma implicaría un gasto adicional de 2.000 millones de pesos, por el costo de realizar una elección municipal separada de las provinciales.

La derogación alcanza solo a Posadas. El resto de los municipios misioneros mantiene el sistema de lemas para elegir intendentes y concejales, mientras en la Legislatura provincial se discuten distintos proyectos de reforma electoral.

Las Reformas

Con la ordenanza, Posadas tendrá reglas electorales propias y dejará de regirse por la Ley de Lemas, a la que había adherido. Los cambios centrales son la incorporación de la Boleta Única de Papel y nuevas condiciones para que partidos y alianzas compitan. Además de una especie de "Ficha Limpia" para los candidatos.

Cada partido podrá presentar como máximo dos listas, y cada frente o alianza electoral, tres. Los votos de las distintas listas de un mismo espacio ya no se sumarán entre sí, un mecanismo que era uno de los pilares del sistema de lemas.

Las bancas se repartirán por el sistema D’Hondt, y para acceder al reparto cada lista deberá superar un piso de votos del padrón electoral. La norma crea también un Tribunal Electoral Municipal, que se encargará de organizar y controlar las elecciones en la ciudad.

La autonomía municipal fue uno de los argumentos más repetidos entre quienes apoyaron el proyecto. El concejal Jair Dib afirmó que Posadas está facultada para fijar sus propias reglas electorales y adoptar un sistema acorde con su realidad institucional, y se escudó para esto en artículos de la Constitución provincial.

A su turno, Pablo Argañaraz, presidente del bloque de La Libertad Avanza, criticó la Ley de Lemas por considerar que es un sistema que beneficia a los oficialismos, y afirmó que no iba a avalar “la trampa que significa la ley de lemas”.